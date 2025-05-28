الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 28-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-28 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 28-5-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 28-5-2025
قليلة هي دول العالم المصرة على اعطاء المسؤولين اللبنانيين فرصة تحقيق ولو انجاز فعلي، يؤكد عزمهم على تحويل النيات الى أفعال.
مشكلة هؤلاء المسؤولين، فقدان الثقة بهم، وهي ليست وليدة اليوم.
فهم، وعلى مدى عقود، نجحوا في تطوير وعودهم وتغيير كلماتهم، لكن افعالهم بقيت كما دائما، مفقودة.
في محادثاتهم في دول العالم,من السعودية الى الامارات، الى عدد من الدول العربية وصولا الى اوروبا,وفي تلك التي يجرونها في الداخل مع مسؤولين من اللجنة الخماسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والسعودية، وعندما يسألون عن انجازاتهم، وهذا ما يحصل فعلا، يغرقون في الحديث عن الحاجة الى الوقت وعن الايديولوجيات المتجذرة، وعن النظام المهترئ، وعن الطائفية البشعة،وعن التركات الثقيلة....
عندما يسألون عن تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح، يقولون إن اسرائيل لم تنفذ ما عليها اولا، وعندما يسألون عن الاصلاح، يغدقون بالكلام المعسول...
هم نسوا انهم وعدوا هذه الدول القليلة المصرة على مساعدتنا، على النهوض بقدرتهم على التنفيذ ولم يفعلوا.
وهذه الدول لا تزال تنتظر ايفاءهم بوعودهم,لتبدأ مع لبنان طريق بناء الدولة.
يقال بلغة العم سام :it takes 2 to tango...
اي لنرقص التانغو، نحن بحاجة الى شخصين ...
شخص تمثله هذه الدول، الجاهزة لمساعدتنا,وهي تنتظر ان نساعد انفسنا اولا، وانتظارها لن يدوم طويلا.
فاما نفعل، واما تتلاشى فرصتنا الذهبية، في منطقة تتجه نحو كسر كابوس فقرها وحروبها، الا اذا اصرينا نحن على بؤسنا.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
28-5-2025
مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-04-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-05
مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-05
مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-23
مقدمة النشرة المسائية 23-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-23
مقدمة النشرة المسائية 23-5-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-22
مقدمة النشرة المسائية 22-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-22
مقدمة النشرة المسائية 22-5-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-27
مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-27
مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-05-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-25
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-25
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-23
مقدمة النشرة المسائية 23-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-23
مقدمة النشرة المسائية 23-5-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:26
قوى الأمن تعمم صورة المفقود أحمد سليم خليل
أمن وقضاء
14:26
قوى الأمن تعمم صورة المفقود أحمد سليم خليل
0
أخبار لبنان
11:37
كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي واستقبلت بيضون وبهية الحريري وأطلعت الوفد الإماراتي على حاجات الوزارة
أخبار لبنان
11:37
كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي واستقبلت بيضون وبهية الحريري وأطلعت الوفد الإماراتي على حاجات الوزارة
0
رياضة
14:57
اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية
رياضة
14:57
اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية
0
عالم الطبخ
2025-04-27
"الدجاج مع الهليون"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2025-04-27
"الدجاج مع الهليون"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
0
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
العدالة الإصلاحية وإعادة التأهيل: محور افتتاح مركز الأحداث المخالفين للقانون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
العدالة الإصلاحية وإعادة التأهيل: محور افتتاح مركز الأحداث المخالفين للقانون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مخيم عين الحلوة نموذج عن قتل السلاح الفلسطيني الفلسطينيين وتهجيرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مخيم عين الحلوة نموذج عن قتل السلاح الفلسطيني الفلسطينيين وتهجيرهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في طرابلس.. معركة بلدية على أنقاض مدينة منهكة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في طرابلس.. معركة بلدية على أنقاض مدينة منهكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خدمة ستارلينك قد تتوفر في لبنان من بوابة الرؤساء الثلاثة… والبُعد السياسي حاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خدمة ستارلينك قد تتوفر في لبنان من بوابة الرؤساء الثلاثة… والبُعد السياسي حاضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد شهر على اجتماعات الربيع في واشنطن... الاصلاحات بطيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد شهر على اجتماعات الربيع في واشنطن... الاصلاحات بطيئة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
2
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
3
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
4
فنّ
04:57
سيرين عبد النور والتعليم باللغة الفرنسية... وفيديو عفوي يوثّق الأجواء (فيديو)
فنّ
04:57
سيرين عبد النور والتعليم باللغة الفرنسية... وفيديو عفوي يوثّق الأجواء (فيديو)
5
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
6
خبر عاجل
09:19
إعلام إسرائيلي نقلًا عن نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة
خبر عاجل
09:19
إعلام إسرائيلي نقلًا عن نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة
7
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-05-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More