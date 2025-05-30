مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025

مشهدان يختصران الإنشغال اللبناني بالاستحقاقات الداهمة: المشهد الأول اجتماعات وزير المال ياسين جابر تحصيرًا لاتفاق المئتين والخمسين مليون دولار مع البنك الدولي، والذي سيتم مبدئيًا في الثاني عشر من حزيران.



والمشهد الثاني اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس المجلس نبيه بري، وفي المعلومات، وعلى قاعدة "الإستعانة بصديق"، قرر الرئيس عون توسيط الرئيس بري في ملف سلاح حزب الله، والمعروف أن رئيس المجلس هو عرابُ اتفاق وقف النار الذي وقِّع في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، والذي يتضمن نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله والذي أقرَّ بالإجماع في جلسة لمجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.



التزامن في المشهدين يعكس تزامنًا في الملفين: لا مساعدات أو قروض من دون نزع السلاح، وإذا كان المال للإعمار، فهو مشروط بنزع السلاح، أما الكلام العالي السقوف عن مسؤولية الدولة في إعادة الإعمار، فإن الجميع يعلم ألا أموال لدى الدولة سوى من المساعدات والقروض الموعودة لكنها المشروطة بنزع السلاح، فإلى متى الدَوران في الحلقة المفرغة؟



مشهدٌ ثالث من تل أبيب، لكن تظهيره الأسبوع المقبل مع وصول توم برّاك ومورغان أورتيغوس إلى إسرائيل، والحدودُ مع سوريا ولبنان ستكون أبرز محاور النقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





