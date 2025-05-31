مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025

حتى إشعار آخر، الحدث تلو الحدث في سوريا أو من سوريا:

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع، على رأسه المستشار في الديوان الملكي، محمد بن يزيد التويجري، ونائب وزير المال ومساعد وزير الاستثمار السعودي،.ويستقبله الرئيس أحمد الشرع، ويقول: لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك.



بن فرحان، وقبيل لقائه الشرع، صلى في الجامع الأموي في دمشق، برفقة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.



الشرع قال لمجلة JEWISH JOURNAL، وهي اسبوعية أميركية "إن عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل يجب أن ينتهي، ولدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركون."



الشرع في الكويت غدًا ويلتقي اميرها.



هذا في سوريا، ماذا في لبنان؟



الرئيس جوزاف عون إلى العراق غدًا.



وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي يصل إلى بيروت بعد غد الإثنين.



في التفاصيل الداخلية، وباستثناء تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، تشهد سائر التعيينات انتظارات وتعقيدات وعراقيل نابعة ً من " ثقافة المحاصصة" التي ما زالت طاغية على رغم كل المحاولات، اليائسة، لنفيها، وهذا التعثر هو السبب في تأخر معالجة الملفات التي تتخذ صفة العجلة، ولكن يبدو ان موانع المحاصصة تبقى الاقوى.



لا مواعيد داخلية بارزة الأسبوع المقبل الذي في آخره تدخل البلاد عطلة عيد الاضحى ، ما يعني أن عمل السلطة التنفيذية لن يعود قبل الحادي عشر من حزيران، وعليه لا قيمة للوقت في البلد.