الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-31 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025

حتى إشعار آخر، الحدث تلو الحدث في سوريا أو من سوريا:
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع، على رأسه المستشار في الديوان الملكي، محمد بن يزيد التويجري، ونائب وزير المال ومساعد وزير الاستثمار السعودي،.ويستقبله الرئيس أحمد الشرع، ويقول: لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك.

بن فرحان، وقبيل لقائه الشرع، صلى في الجامع الأموي في دمشق، برفقة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

الشرع قال لمجلة JEWISH JOURNAL، وهي اسبوعية أميركية "إن عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل يجب أن ينتهي، ولدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركون."

الشرع في الكويت غدًا ويلتقي اميرها. 

هذا في سوريا، ماذا في لبنان؟

الرئيس جوزاف عون إلى العراق غدًا.

وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي يصل إلى بيروت بعد غد الإثنين.

في التفاصيل الداخلية، وباستثناء تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، تشهد سائر التعيينات انتظارات وتعقيدات وعراقيل نابعة ً من " ثقافة المحاصصة" التي ما زالت طاغية على رغم كل المحاولات، اليائسة، لنفيها، وهذا التعثر هو السبب في تأخر معالجة الملفات التي تتخذ صفة العجلة، ولكن يبدو ان موانع المحاصصة تبقى الاقوى. 

لا مواعيد داخلية بارزة الأسبوع المقبل الذي في آخره تدخل البلاد عطلة عيد الاضحى ، ما يعني أن عمل السلطة التنفيذية لن يعود قبل الحادي عشر من حزيران، وعليه لا قيمة للوقت في البلد.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

31-5-2025

مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-05

مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-30

مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-29

مقدمة النشرة المسائية 29-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-28

مقدمة النشرة المسائية 28-5-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-30

مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-29

مقدمة النشرة المسائية 29-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-28

مقدمة النشرة المسائية 28-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-27

مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-05

بري زود أورتاغوس بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي

LBCI
خبر عاجل
2025-05-20

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة

LBCI
حال الطقس
13:40

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
10:50

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير الخارجية السعودية يؤم المصلّين في جامع بني أمية الكبير...

LBCI
حال الطقس
13:40

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الشعاع الحديدي... سلاح سري استخدمته اسرائيل لمسيرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الاعتراف والإنكار: هل يُعيد حزيران رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسألة نزع السلاح قُبيل زيارة مورغان اورتاغوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى سوريا وتغيب عن لبنان… والنظام السياسيّ يحدّد الاتجاه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إليكم تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
09:40

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
12:02

ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

LBCI
موضة وجمال
10:46

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:43

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضينا على محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
03:13

فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:47

مخاوف على جبهة لبنان... (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
08:00

ترقبوا ملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شاشة الـLBCI

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 31-05-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More