مقدمة النشرة المسائية 01-06-2025

ما هو مؤكد حتى الساعة,ان تغييرات ٍ ستحصل في مهام ِ اعضاء مكتب المبعوث الرئاسي الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف, وانَّ بين هذه المهام قد تأتي تلك المتعلقة بمورغان اورتاغوس وعملِها في لبنان.اسباب التغييرات,لا سيما تلك المرتبطة باورتاغوس,اذا حصلت, سياسية داخلية اميركية,وكلُّ ما يحكى على الطريقة اللبنانية لا يتعدى الروايات ِ البعيدة َ من الحقيقة.ليس مهما اليوم , لماذا اصبحت او قد تصبح اورتاغوس خارج َالصورة اللبنانية,وما هي المهام التي ستعطى لها, لكن الاهم ما هي انعكاسات هكذا قرار على مستقبل لبنان .في حال اصبجت اورتاغوس خارج الصورة,يمكن القول إن اهمية الملف اللبناني تراجعت في الادارة الاميركية, اما مَن قد يخلف المبعوثة الاميركية فغيرُ واضح.فإما تستبدل بشخص ٍ تتضح صورته لاحقا.وإما يسلم الملف الى توم باراك,السفيرِ الاميركي في تركيا,ومبعوث ِ ترامب الى سوريا .مهما حصل, لبنان بدأ يذوب امام سوريا, صاحبة الاوراق الرابحة في سرعة التحرك ,واتخاذ القرار, وتنفيذه ، وصاحبة ِ القدرة على اجتذاب الولايات المتحدة ,والسعودية,وقطر وغيرها من الدول الخليجية والعربية والاوروبية,الى الاستثمار فيها ,على قاعدة تعزيز ِالاقتصاد وبناء ِدولة ذات شراكات اقتصادية بعيدة عن المساعدات .وبالنتيجة,نكون مجددا خسرنا فرصة ذهبية,يتحمل مسؤوليتها,اليوم ومستقبلا,كل من تباطاء او عرقل ترجمة الاقوال الى افعال في تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح وتحقيق الاصلاحات ,واصر على تركنا متسولين امام فتات المساعدات.الهامش اصبح ضيقا جدا ,وتفاصيل اكثر عما يحصل في واشنطن وتداعياته على لبنان مع مديرة مكتب الشرق في واشنطن الزميلة هبة نصر.