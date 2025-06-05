الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-05 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025

دخل البلد عطلة عيد الاضحى المبارك، والعودة الى العمل صباح الثلثاء، اي بعد اربعة ايام ربما تكون كافية للسياسيين لمراجعة ما لم يتم إنجازه، وهو كثير وعلى كل المستويات ولاسيما الادارية والاقتصادية والمعيشية، في ظل مراوحة ليست غريبة عن النمط السياسي اللبناني.. فما يحتاج الى نهار، يستلزم من البيروقراطية اللبنانية اسبوعًا واكثر، وهكذا دواليك. 

وللمفارقة، مرّ مئة يومٍ على الحكومة، فماذا تحقق مقارنة بالوعود؟ الجواب: القليل القليل، فيما المطلوب الكثير الكثير. فإذا أخذنا اقتراب بدء موسم السياحة، فإن الجهود لا بأس بها وإنْ كان ينقصها بعض الأمور الحيوية، وهي عمل مشترك بين السلطة واللبنانيين. فالسائح لحظة خروجه من المطار لا تعود علاقته بالأجهزة المعنية عند الهبوط، بل يصبح المواطنون هم المعنيين، من التاكسي إلى الفندق إلى المطعم إلى المسبح، فلا تسلخوه بالأسعار وكأنه آخرُ زبون تلتقون به وتتكمشون به.
 
ثم هناك موضوع أساسي وهو ازدحام السير، وهذه المعضلة إذا لم يكن في الإمكان حلها فبالامكان التخفيف منها. ومن المعالجات المقترحة تنظيم سير الشاحنات وتحديدُ أوقاتٍ لذلك.
فالسياحة جهد متكامل.

في السياسة، العجلة في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءًا من اليوم، لا تأتي من فراغ. هناك معركة على الأبواب على قانون الأنتخابات النيابية.. فللمرة الثالثة في أقل من شهر يعبِّر رئيس مجلس النواب عن عدم رضاه على القانون الحالي، وكأن هناك إصرارًا منه على تغييره.. في هذه المعركة الرئيس بري ليس وحده، فهناك مَن يؤيده في مطلب تغيير القانون.. من هنا يُتوقَّع أن يشهد مجلس النواب نقاشات حادة وانقسامات عمودية تتناول القانون، بين مَن يريد تحسين الحالي، وبين مَن يريد نسفه لمصلحة قانون جديد. 

في الاقتصاد المرتبط بالسياسة، سباق بين ما هو مطلوب، وبين ما هو محقق، ويبدو أن الدول المؤثرة والهيئات الدولية المالية متشددة كثيرًا بعدما عاينت الفلتان الذي كان سائدًا في المرافئ والمرافق. 





 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

5-6-2025

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-06

مقدمة النشرة المسائية 6-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-05

مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-04

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-02

مقدمة النشرة المسائية 2-6-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-04

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-03

مقدمة النشرة المسائية 03-06-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-02

مقدمة النشرة المسائية 2-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-01

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
16:34

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس حاخامات أغودات يسرائيل يقرر دعم مشروع قانون لحل الكنيست

LBCI
أمن وقضاء
16:05

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:37

ماسك: ترامب كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لولا دعمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:05

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجامعة اللبنانية الأميركية تخرج الدفعة التاسعة من طلاب تصميم الأزياء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!

LBCI
أخبار لبنان
13:41

افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:41

افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
15:33

معلومات الـLBCI: وحدة عسكرية توجّهت إلى الضاحية وكشفت على مبنى من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح

LBCI
أخبار لبنان
15:36

أدرعي وجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان

LBCI
فنّ
10:04

طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"

LBCI
خبر عاجل
15:29

مصادر عسكرية للـLBCI: الجيش اللبنانيّ حاول ردع الجيش الإسرائيليّ عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الاماكن المهددة لكن الجيش الإسرائيليّ رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصقت لاحقًا

LBCI
أمن وقضاء
06:10

توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش

LBCI
حال الطقس
04:12

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
خبر عاجل
15:02

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More