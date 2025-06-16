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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-16 | 12:47
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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025
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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025

في اليوم الرابع على الحرب الإسرائيلية  الإيرانية، كيف تبدو الصورة ميدانيًا وديبلوماسيًا؟

ميدانيًا، تواصل إيران الحديث عن أنها لم تستخدم بعد كل طاقتها النارية، وأحدثُ موقف في هذا المجال قول مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "مستعدون لحرب طويلة، ولم نستخدم قدراتنا الصاروخية بعد استخداما استراتيجيا".

في المقابل، يواصل الجيش الاسرائيلي تهديداته. المتحدث باسم الجيش أصدر تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران. 

تزامناً، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن إسرائيل تهاجم قاعدة عسكرية غربي طهران. 

ميدانيات اليوم الرابع تؤشر إلى ألا وساطات حتى الساعة، بل إن الميدان متروك، ربما في انتظار تطورٍ على الأرض يدفع للانتقال إلى طاولة المفاوضات، ولكن لا مؤشرات حتى الآن. 

مسؤولان أميركيان قالا لرويترز اليوم إن الجيش الأميركي نقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب.

صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن إيران تسعى لإجراء محادثات مع أميركا وإسرائيل، وقد بعثت برسائل عبر وسطاء عرب لإنهاء الأعمال القتالية، وقد تزامَن هذا الكلام واتصالاً إيرانياً عُمانياً. 

ومن تداعيات الحرب، إغلاق باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران، وأفادت تقارير إعلامية بأن باكستان قد تدعم طهران إذا اتسعت رقعة النزاع، لكن المسؤولين في إسلام آباد أكدوا مجددا أن بلادهم تُظهر "تضامنا معنويا ودبلوماسيا" فقط، هذا مع الإشارة إلى أن باكستان تملك قنبلة نووية.

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