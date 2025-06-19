مقدمة النشرة المسائية 19-6-2025

دخلت الحرب الاسرائيلية الايرانية أسبوعها الاول، وسط غياب أي مؤشرات على احتوائها.



الطرفان يتبادلان الضربات المباشرة وقصف المنشآت والمواقع العسكرية. وتيرة الحرب تتصاعد، وما لم تتدخل الولايات المتحدة مباشرة فيها عبر ضرب ايران، يبدو اننا سنكون امام صراع طويل.



فلا اسرائيل قادرة على وقف الحرب التي اطلقتها قبل القضاء على البرنامج النووي الايراني، ولا ايران قادرة على حسمها لمصلحتها، ما يجعل معادلات الحرب اقوى من معادلات التفاوض.



هذه الليلة، يفترض أن يستمع الرئيس الاميركي لاحاطة من اجهزة الاستخبارات الاميركية حول تطور الوضع، والاهم ما كشفته رويترز عن حصول محادثات هاتفية مرات عدة منذ بدء الحرب، بين المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أصر خلالها عراقجي على عدم العودة الى التفاوض ما لم توقف تل أبيب هجماتها.



هذا فيما يترقب الجميع المحادثات الاوروبية مع عراقجي غدا، وكذلك تصاعد المواقف الصينية والروسية، مع تحذير موسكو واشنطن اليوم من ان تدخلها العسكري سيشكل خطوة خطرة للغاية، عواقبها سلبية لا يمكن توقعها.



المعادلة اذا هي التالية:



فقدان الجميع السيطرة على وتيرة التصعيد، أو الدخول في تسويات تسبق الحرب الشاملة.



لبنان وسط هذه الصورة هادئ حتى الان.



تحدث مسؤولوه اليوم امام المبعوث الرئاسي الاميركي طوم باراك، عن الحرب الايرانية الاسرائيلية, وملف سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني، والعلاقات مع سوريا، وهو للمناسبة الملف الذي اخذ الحيز الاكبر من المحادثات.



اما ما يقلق لبنان فعليا، وصول الحرب في ايران الى حد اسقاط النظام.



فهل يتحرك حزب الله حينها؟



حتى اليوم، يقول الحزب انه لن يفعل، اما اذا فعل، رسميا او عبر ثغرة يرتكبها افراد، يكون اهدى اسرائيل ما تريده :



قتل لبنان كله.





