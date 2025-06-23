مقدمة النشرة المسائية 23-6-2025

نبدأ النشرة اذا مع نبأ سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة.



إذا كانت الضربات الأميركية قد دمرت المنشآت النووية في إيران، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلماذا الحرب مستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي؟



إستمرار الحرب يعني أن لهذه الحرب أكثر من هدف: تدمير المنشآت النووية، ضرب الصواريخ الباليستية ومنصاتها، وصولًا ربما إلى تغيير النظام ...

أهداف تتشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل، وهذه الشراكة الأستراتيجية ليست وليدة اليوم بل وضعت قيد التنفيذ منذ حرب طوفان الأقصى في غزة مرورًا بحرب الإسناد والمشاغلة مع حزب الله في لبنان، وصولًا إلى الحرب مع الحوثيين في اليمن.



إنطلاقًا من هذه القراءة، فإن هذه الحرب ربما لا تُقاس بالأيام بل بمتى تحقق أهدافها التي يبدو أنها لم تُعلَن كليًا، فمَن يعرف بماذا يفكر أو يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يعطي سره لأحد؟



العالم، ولاسيما دول الشرق الأوسط، في حال الترقب للخطوات الأميركية التالية، ولردات الفعل الإيرانية، والتطورات مفتوحة على كل الإحتمالات.



في تطورات التفجير الإرهابي لكنيسة مارالياس في دمشق، تفيد التقارير من العاصمة السورية أن وزارة الداخلية توصلت إلى خيوط اساسية تتعلق بالتفجير ومَن يقف وراءه.