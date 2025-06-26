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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-26 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2025
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مقدمة النشرة المسائية 26-6-2025

إيران تصعِّد لهجتها في المواقف وفي التشريعات. 

في المواقف، يقول المرشد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" ، لكنها دخلت الحرب "لإنقاذ" إسرائيل، و"الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة قوية على وجه أمريكا، واستهدفت واحدة من أهم قواعد أمريكا في المنطقة".

في التصعيد تشريعًا، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكلفُ النظر في التشريعات، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدرَّجَ التشريع من موافقة مجلس الشوري إلى موافقة مجلس صيانة الدستور.

في المقابل، يواظب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نفي ما يصدر من معطيات تتعلق بالمخزون النووي الإيراني. وفي أحدث موقف له في هذا الإطار تأكيده أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من موقعٍ تحت الأرض تعرّض لقصف أميركي الأسبوع الماضي. 

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم يتم إخراج شيء من منشأة فوردو، إذ أن ذلك كان سيستغرق وقتا طويلا وسيكون خطيرا جدا، والمواد ثقيلة جداً، ويصعب نقلها".

ما قاله الرئيس ترامب أكد عليه وزير دفاعه أنه لم ترد إليه معلومات مخابراتية، عن أن إيران نقلت أيا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

في المقابل، تقول صحيفة فاينانشال تايمز إن دولا أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً.. 

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، إن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغَ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، بما يقارب مستويات الأسلحة، لم يكن مُركزا في فوردو.

بين المعطيات التي يعلنها المسؤولون الأميركيون، ومعطيات الجانب الإيراني، ومعطيات وسائلِ إعلام عالمية، ما زالت صورة نتائج حرب الإثني عشر يومًا تحتاج إلى مزيد من التدقيق. 

لبنانيًا، إنشغال بالورقة التي سلَّمها الموفد الأميركي طوم براك إلى المسؤولين اللبنانيين، والمتعلقة بطلب وضع روزنامة زمنية لتسليم سلاح حزب الله... الجانب اللبناني يدرس هذه الورقة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المهلة غير مفتوحة، كذلك فُهِم أنه ما لم تحدد الدولة هذه المهلة ، فإن الجانب الأميركي سيقوم بهذه المهمة. 

إذًا شهر تموز سيكون شهر هذا الإستحقاق، والبداية من هذا الملف. 

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