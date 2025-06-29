مقدمة النشرة المسائية ٢٩-٦-٢٠٢٥

ما هو المشهد الذي سترسو عليه الجلسة التشريعية غدًا في مجلس النواب؟

الجلسة، مبدئيًا، تناقش ثلاثة عشر مشروعَ وإقتراح قانون على جدول الأعمال. لكنَّ نجم الجلسة ليس مدرجًا على جدول الأعمال ، وهو " تعديل قانون الإنتخابات النيابية الحالي". الرئيس بري لم يُدرج إقتراح َ القانون على جدول الأعمال. في المقابل هناك كتلٌ نيابية تصر على مطلبِ طرحِهِ بصفة معجل مكرر.

في حال رفْض الرئيس بري، فكيف ستسير الجلسة؟

هل يُصار إلى تكريس الإستثناء الذي إعتمد في إنتخابات 2022 بالسماح للمغتربين بالإقتراع في بلدان الانتشار، والغاءِ المادة في القانون الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين، وإنتخاب النواب الستة المضافين من قبل المغتربين؟

هل يحيل الرئيس بري اقتراح القانون إلى اللجان النيابية المشتركة لينضم إلى الإقتراحات الخمسة لمناقشتها في اللجان، فتكون اللجان مقبرة المشاريع والاقتراحات؟

ما هو واضح حتى الساعة أن الرئيس بري لن يرضخ، فماذا سيفعل المعترضون في هذه الحال؟

في ملف آخر، تعكف الدوائر في بعبدا وعين التينة والسرايا، على جوجلة الرد اللبناني على الورقة التي سلمهم إياها الموفد الأميركي طوم براك. وهناك ضلع رابع في هذه السيبة، هو حزب الله، ويُفترض أن يكون الرئيس بري قد أطلع حزب الله على الورقة وأن يكون حزب الله قد وضع ملاحظاته عليها.

الموفد الأميركي توم باراك ، وفي حديثين إلى تلفزيون الجزيرة ووكالة الأناضول، رأى أن اتفاقيات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان بعد الحرب، مضيفاً ان الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد ل"طريق جديد" في الشرق الأوسط.

دوليًا، وفي موقف نادر في العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، تجاوز الرئيس ترامب العلاقات الديبلوماسية ليحاول التأثير في القضايا القضائية الإسرائيلية.

الرئيس ترامب انتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، قائلا إن واشنطن التي قدمت مساعدات لإسرائيل بمليارات الدولارات لن "تؤيد ذلك". وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضربٌ من الجنون"

مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حماس وإيران.

اللافت أنه على اثر هذا الموقف الأميركيّ، أعلنت المحكمة أنها ألغت جلسات هذا الأسبوع من محاكمة نتنياهو إستناداً إلى الطلب الذي تقدم به، معلَّلاً بأسباب دبلوماسية وأمنية سرية.