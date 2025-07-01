مقدمة النشرة المسائية ١-٧-٢٠٢٥

يعود توم باراك, المبعوث ُ الرئاسي الامريكي الخاص في السابع والثامن من تموز الى بيروت, وقد طلب هذه المواعيد رسميا اليوم من المقارّ الرئاسية الثلاثة, ويُفترض انه سيتسلم جواباً رسميا حول خارطة الطريق التي قدّمها لتسليم سلاح حزب الله.

لجنة صياغة الرد الاولي على الخارطة تفنِّد بنودها, وهي عقدت اجتماعا جديدا في بعبدا اليوم, وقد علمت الـLBCI الاجوبة اللبنانية اصبحت متقدمة ولكنها غيرُ مكتملة, كما علمت ان الورقة عندما تنتهي ستُرفع الى حزب الله.

الورقة بحسب مطلعين, نصفُها يرتبط بسوريا وعلاقة لبنان معها من ضبط الحدود,الى ترسيمها,الى تعزيز العلاقات بينهما وصولا الى فتح خطوط التجارة,وربعُها مخصص لسلاح حزب الله, فيما يتناول الربع الاخير الاصلاحات.

وفيما قال مصدران مطلعان لرويترز,إنه لم يتضح بعد ما اذا كان الرد الاولي سيكون جاهزا بحلول اليوم ,اوضحا ان الخارطة تقترح نهجا ًمرحليا لتسليم السلاح في كل لبنان ,مقابل انسحاب اسرائيل من الجنوب,على ان ينتهي ذلك بحلول تشرين الثاني المقبل او في نهاية العام.

باراك وقبل مغادرة بيروت ,حض المسؤولين على الاستفادة من الفرصة التي قد لا تتاح مجددا,وهؤلاء إما امام حلٍ وآلية تنفيذية له,واما امام طبخة ِ بحص,نتائجها معروفة من استمرار الضربات الاسرائيلية,الى وقف القروض واعادة الاعمار,ووصولا الى الاهتراء الكامل ولو على مدى طويل.

ففي الوقت الذي تراجع فيه ملف لبنان حتى اختفى من لائحة الاهتمامات الاميركية, يتقدم ملف الحل في غزة وهو يشهد مباحثات شديدة َالاهمية تعقد في واشنطن هذه الليلة ,كما يتقدم ملف سوريا , التي تقترب من عقد اتفاق امني مع اسرائيل بمباركة اميركية ,في حين ان عدم تقدم ايران صوب التفاوض مع واشنطن, لم يعد يهم الرئيس الاميركي الذي اكد مجددا اليوم ان قدرات طهران النووية دمرت بالكامل.

فهل سيلحق لبنان تطوراتِ المنطقة السريعة ,ام انه اصبح فعليا خارجها؟