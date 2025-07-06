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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-06 | 12:55
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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2025
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مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2025

من سمِع كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى عاشوراء، يستنتج أن الحزب لن يسلِّم سلاحه، إذ وضع خمسة شروط، وحتى بعد تحقيقها "يناقش الأستراتيجية الدفاعية" وليس تسليم السلاح. يقول الشيخ قاسم: "يجب على إسرائيل أن تُطبق الاتفاق: أن تنسحب من الأراضي المحتلة، أن تُوقف عدوانها، أن تُوقف طيرانها، أن تُعيد الأسرى، أن يبدأ الإعمار. عندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية، حاضرون لِنناقش الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية. "
اهمية هذا الكلام انه يتقدم على ورقة الرد اللبناني على ورقة المطالب الأميركية، وأنه يأتي عشية وصول الموفد الأميركي طوم براك إلى بيروت.
ومَن سمع رئيس الحكومة نواف سلام، يجد النقيض لكلام الشيخ قاسم، يقول سلام:"معنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها".
موقفان لا يلتقيان، فكيف ستكون هناك ورقة واحدة تأخذ بعين الأعتبار موقف حزب الله؟ فموقف الحزب بلسان الشيخ نعيم قاسم،  من شأنه أن ينسف موقف الدولة، وعليه، ماذا سيتسلم برّاك غدًا؟
يصعب أن يتضمن الرد اللبناني ما يتناقض مع موقف حزب الله، وإلا يكون التنسيق غير ذي جدوى. وعليه، لا يعود السؤال: ماذا سيتسلم براك؟ بل : ماذا ستكون عليه ردة الفعل الإميركية ومن ورائها الاسرائيلية ، على الرد اللبناني، وهذا ما سيبدأ بالتبلور مع انتهاء زيارة براك للبنان بعد غد الثلاثاء.
وفجر الثلاثاء تكون ظهرت نتائج لقاء ترامب  نتنياهو الذي سيحصل مساء الإثنين بتوقيت واشنطن ، فجر الثلاثاء بتوقيت لبنان.   

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المسائيّة

06-07-2025

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