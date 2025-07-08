مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025

أمس كان يوم تسلم الجانب الأميركي للرد اللبناني، اليوم يوم القراءة الأميركية للرد اللبناني، والقراءة تمتد من عوكر ، من الفريق المختص في السفارة الأميركية، وصولًا إلى العاصمة الأميركية في واشنطن حيث تعكف دوائر الخارجية الأميركية على تفنيد الرد اللبناني.

الموفد الرئاسي طوم براك كان له اليوم/ استطلاع ميداني. حيث زار الجنوب وكانت له معاينة بأم العين ، على أن يُطل الليلة عبر ال " ال بي سي آي" مباشرة بعد هذه النشرة.

برّاك الذي يعود بعد ثلاثة أسابيع، وهي المهلة الجديدة التي حددها ، فماذا يمكن ان يحدث في أيام هذه المهلة؟

وهل يمكن اعتبار العملية التي شنتها إسرائيل في العيرونية ، قرب طرابلس، والتي استهدفت أحد مسؤولي حركة حماس، لكن العملية فشلت، رسالةً لِما يمكن أن يحدث ؟ وما هو المدى الجغرافي الذي يمكن أن تصل إليه العمليات؟ وهل من باب المصادفة أن تتم العملية في وقتٍ مازال براك في بيروت؟ وهل من باب المصادفة ايضَا أن تصل العمليات إلى شمال لبنان، وهي من المرات النادرة التي تصل إلى محافظة الشمال، وحتى خلال الحرب، وقبل ان يتم الاتفاق على وقف النار، استُهدِف الشمال مرة واحدة حين تم تدمير أحد الأبنية الذي كان مستأجرًا من احد مسؤولي الحزب، فهل عادت العمليات إلى ما قبل وقف النار؟

وهل هذه هي الرسالة الإسرائيلية؟

في المقابل، عند الرئيس سلام " الجو منيح" ، سلام زار عين التينة والتقى الرئيس بري ، وقال بعد اللقاء:" الرئيس برّي"كفَّى ووفَّى" .

قضائيًا تطور بارز ، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع .النائب بوشيكيان رحب باي مسار قانوني " جدي ومتكامل لا انتقائي"، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية.