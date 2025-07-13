مقدمة النشرة المسائية 13-7-2025

في السياسة الاميركية، بلاد الشام ليست مجرد جغرافيًا، تضم سوريا، الاردن، فلسطين التاريخية، ولبنان.هي مساحة حضارية وتشابه لغات وذاكرة مشتركة اقتطعتها اتفاقية سايكس بيكو وحولتها الى بلدان بحدود جديدة وحروب كثيرة.لهذه المنطقة التي شكلت تاريخيًا ولا تزال القلب، الذي يربط آسيا بافريقيا واوروبا، وضعت الولايات المتحدة خارطة جديدة.هي اليوم تفرض تسويات، تحاول توسيع التطبيع مع اسرائيل، تقلص نفوذ ايران، والاهم، تضع خططًا ومشاريع لتقسيم ثروة الغاز الموجودة في هذه المنطقة.لانجاح خطتها، تعمل واشنطن على خلق منطقة مستقرة ستقع عمليا تحت نفوذها وفي قلب هذه المنطقة التي تتحرك بسرعة وفق خطة واشنطن، يقع لبنان.في هذا المسار، بما يضم من دول كبيرة، يبدو لبنان الحلقة الاضعف فهل فعلًا تريد دولته مواجهة خطة اميركية بهذا الحجم؟أم هي غير قادرة على مواجهة حزب الله وحصر سلاحه بيدها وحدها؟وهل فعلًا حزب الله مقتنع بقدرته على هكذا مواجهة وهو طالب الدولة اليوم باستدعاء السفيرة الاميركية وإبلاغها رفضًا رسميًا لتصريح طوم باراك عن ضم لبنان الى بلاد الشام؟عندما سألت الـLBCI شخصية لصيقة بملف التفاوض حول ورقة باراك وعروض واشنطن ومواقف حزب الله منها لا سيما أنّ أيّ تعليق رسميّ لم يصدر بعد عن الادارة الاميركية عن كلام باراك.وقالت: الايام الفاصلة امامنا تاريخية ومصيرية، لا اعتقد ان الخيارات مفتوحة امام الحزب، وعلى اللبنانيين البحث عما يوحدهم، فالحديث لم يعد مقتصرًا على حصر سلاح الحزب بالدولة، انما تعداه ليطال لبنان الكيان.هنا انتهي كلام هذه الشخصية، لتصبح الفرضية.هل يتحول لبنان الى ساحة لتصفية حسابات، ام ينتقل ليتحول الى ساحة تقاطع مصالح اقليمية ودولية، وهو ما يبدو ان سوريا تحاول على الاقل انتزاعه من لبنان وهي سريعة بخطواتها.