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مقدمة النشرة المسائية 15-7-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-15 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 15-7-2025
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مقدمة النشرة المسائية 15-7-2025

يبدو أن إسرائيل، من جانب واحد، تنفِّذ ما تعتبره واردًا في اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024. لا تكتفي بالمطالبة بنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، بل تتعقبه شمال الليطاني وصولًا إلى البقاع. اليوم قامت بسلسلة غارات.

الجيش الإسرائيلي أعلن البدء بقصف أهداف تابعة لقوة الرضوان. وزير الدفاع يسرائيل كاتس وصف الضربات بأنها  رسالة  ل"حزب الله"، متهما إياه ‭‬‬بالسعي لإعادة بناء قدراته. وقال مصدر أمني أن خمسة مقاتلين من حزب الله بين 12 قتيلا سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية .

يأتي هذا التطور في وقتٍ تسلُّم الجانب اللبناني الرسمي الردّ الأميركي على الملاحظات اللبنانية المتعلّقة بورقة طوم براك، وعُقد اجتماع في القصر الجمهوري للجنة المكلّفة صياغة الرد اللبناني. قبل هذا الاجتماع، وبحسب معلومات ال lbci، جرى تواصل بين حزب الله وعين التينة، ومن المتوقع أن يزور توم برّاك لبنان الأسبوع المقبل.

ليس بعيدًا من هذا السياق، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن.

طوم براك علق على الإجراء فقال: خطوة في الاتجاه الصحيح في ضبط تدفق أموال حزب الله. 

سوريًا, ملف السويداء مفتوح على كل الاحتمالات، جديده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أعطيا تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء. وأشار نتنياهو وكاتس إلى التزام الحكومة الإسرائيلية حماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقاً مما وصفوه بـ"تحالف الأخوة" مع دروز إسرائيل.

إسرايليًا، هزة حكومية يمكن أن تؤدي إلى تطييرها،
يحاول رئيس الحكومة  إنقاذ حكومته بعد إعلان الحريديم النية الانسحاب من الائتلاف الحكومي،
وكذلك حركة شاس، وانشغل نتنياهو بمحاولة إنقاذ حكومته. ويأتي هذا التصدع في ذروة المواجهة الأسرائيلية مع حماس ولبنان وإيران. 

بالعودة إلى الداخل اللبناني. جلسة نيابية لمناقشة الحكومة ، تحوَّلت إلى سوق عكاظ بفضل النقل التلفزيوني المباشر.

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