مقدمة النشرة المسائية 16-7-2025

انها سوريا، بوصلة الحرب والسلم والسلام في الشرق الاوسط، وكل ما يحصل فيها سيكون له تداعياته على مستوى المنطقة كلها ومن ضمنها طبعا لبنان.



لنفهم ماذا يحصل في محافظة السويداء، نعود الى السبت الفائت.

يومها علِقت المفاوضات التقنية في اذربيجان بين وفد عسكري اسرائيلي وآخر سوري على رفض اسرائيل الانسحاب من الجولان المحتل مقابل اتفاق أمني مع دمشق.

الاحد، بدأت فجأة اشتباكات السويداء، وتمددت مع وصول الامن العام السوري الى المحافظة تحت شعار ضبط الامن.

اسرائيل تحركت بخجل، حتى وقت متأخر من ليل أمس، عندما أعلن بنيامين نتيناهو الوقوف الى جانب الاقلية الدرزية لحمايتها.

فلماذا تدخلت تل ابيبـ ولماذا اصلا سمحت لقوات النظام بالوصول الى عمق مدينة السويداء، ولماذا انتظرت حتى الاربعاء لتقصف مقر الاركان العامة ومحيطَ القصر الرئاسي في دمشق، حيث الرئيس احمد الشرع، وهل هي تريد ليَّ ذراعه او ربما اكثر؟

ما يهم تل ابيب في كل ما يحدث هناك، ليس حماية الدروز، انما خلقُ منطقة عازلة على حدودها، حيث لا الدروز مسلحون، ولا النظام وعسكره موجود اصلا، وهذا ما يجب ان ننتظر تبلوره في الايام المقبلة.

تداعيات الاحداث الكبيرة في سوريا، ستقلب حتما الاولويات في لبنان، حيث تناقَش ورقة طوم باراك والرد عليها.

ففي معلومات للـLBCI، مفتاح الوصول الى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة، وضمانات اميركية بوقف كل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بما فيها الطلعات الجوية.



اذا نجحت هذه الخطوة، ينطلق المسار...

هذا كان قبل معارك السويداء، اما بعد معارك السويداء، فالنقاش تحول الى من سيطلب تسليم سلاح حزب الله، وسوريا من دمشق الى السويداء الى درعا تلتهب من حولنا.









