مقدمة النشرة المسائية 22-07-2025

توصيف ونصيحة من برَّاك. التوصيف أن اللقاء كان ممتازًا مع الرئيس بري، والنصيحة للبنانيين: عليكم أن تتحلوا بالأمل. ولكن كيف يمكن تسييل " الممتاز" و" التحلي بالأمل"؟ " الممتاز" يعني أن برَّاك أخذ من الرئيس بري ما لم يأخذ من بعبدا أو من السرايا؟ فهل قدَّم له " المفوِض عن الثنائي" " أرنب" طلب الخمسة عشر يومًا أو الشهر ، من إسرائيل ، لعدم القيام بأي عمل عسكري/ كبادرة حسن نية يتم بعدها البدء ببحث ملف سلاح حزب الله؟ إذا كانت هذه الفرضية صحيحة فلماذا لم يٌدرَج هذا البند في الورقة التي سلَّمها الرئيس عون لبرَّاك؟ شيء ما غير واضح، فلماذا يكون هناك جوابان من الدولة اللبنانية؟ في مطلق الأحوال، ما يعوَل عليه هو الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وعلى إقتراح الرئيس بري، إذا وُجِد.

في ملف داخلي، الهيئة العامة لمجلس النواب تجتمع غدًا والإتجاه إلى رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشيكيان.

في ملف أحداث السويداء، يستمر ساريًا اتفاق وقف إطلاق النار في معظم المناطق بلا خروقات. في الأثناء يتواصل إجلاء بعض العائلات، ويأتي الإجلاء من السويداء ضمن اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، بحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية سانا.

في الملف السوري أيضًا ، موقف تركي حازم حيال احتمال التقسيم. وزير الخارجية هاكان فيدان أعلن أن تركيا تعتبر أن أي محاولة لتقسيم سوريا تهديد لأمنها القومي وستتدخل بشكل مباشر إذا حدثت مثل هذه المحاولة.

وفي ملف أحداث الساحل السوري، قالت لجنة تقصي الحقائق السورية إن 1426 شخصا، بينهم 90 امرأة، قتلوا خلال العنف الذي وقع بين السابع والتاسع من آذار الماضي .

البداية من اليوم الثاني لبراك في بيروت؟ مع الإشارة إلى أن التقييم الإسرائيلي لمواقفه، أنها تتصف بالليونة.