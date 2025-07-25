الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-25 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025

خارطة السويداء على طاولة المحادثات الاسرائيلية  السورية، برعاية أميركية، في باريس. 

على وقْع حرب السويداء ، والتهديد الإسرائيلي، والتأييد الأميركي للرئيس الشرع، جرى تقاسم النفوذ ، إذا صحَّ التعبير، في محافظة السويداء.

الإدارة من داخل المحافظة، وبموافقة النظام، وتواصل بين دروز إسرائيل ودروز المحافظة. 

حققت إسرائيل نصف انتصار، فهي لم تنجح في أن تنفصل السويداء عن سوريا.

وحقق النظام السوري نصف انتصار، بقيت السويداء محافظة سورية، لكن بإدارة ذاتية. 

الأهم من كل ذلك أن استمرار الإستقرار في السويداء سيحتاج دائمًا إلى هدنة ثابتة بين سوريا وإسرائيل، وعند اختلالها ربما تختل تسوية السويداء. 

وكان  وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجرى محادثات وصفت بال "صريحة والمثمرة" مع الولايات المتحدة وفرنسا، أكدوا خلالها على أهمية ضمان نجاح 
عملية الانتقال السياسي في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

والتقى الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في باريس، وذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في السويداء. 

في ملف دولي آخر، أزمة جديدة بين واشنطن وباريس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "ما يقوله ماكرون  لا يهم... إنه رجل جيد جدا.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية".
بالعودة إلى لبنان، جورج ابراهيم عبدالله عاد إلى لبنان بعدما أفرجت عنه محكمة فرنسية شرط  أن يغادر فرنسا وألّا يعود إليها. وكان عبدالله أمضى واحدًا وأربعين عامًا في السجن . 
أقيم لعبدالله، الذي اعتمر الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني، استقبال حاشد في مطار بيروت وفي مقدِّم مستقبليه في صالون الشرف نواب من حزب الله وآخرين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

25-7-2025

مقدّمة النشرة المسائيّة 23-07-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-25

مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-25

مقدمة النشرة المسائية 25-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-7-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-20

مقدمة النشرة المسائية 20-7-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-23

مقدّمة النشرة المسائيّة 23-07-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-22

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-7-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-20

مقدمة النشرة المسائية 20-7-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:00

في فرنسا... اكتشاف بقايا إضافية لنوع جديد من الديناصورات

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-24

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لا أزمة دواء رغم الحملة الممنهجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الغربة تصنع تلت اقتصاد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب كرة السلة للناشئين ابطال غرب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إنخفاض تاريخي يهز "ملك العملات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرار فرنسيّ في شأن دولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قمة باريس اتفاق جنوب سوريا يرسّخ خطوط إسرائيل الحمراء في السويداء ودرعا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الغربة تصنع تلت اقتصاد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

دواء قاتل في الاسواق...احذروه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بعلبك... موسيقى حب بدل أزيز الطائرات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي

LBCI
اقتصاد
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:55

لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
04:25

بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
01:45

اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا

LBCI
أمن وقضاء
04:47

مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف

LBCI
حال الطقس
02:23

الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:03

بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية... الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More