مقدمة النشرة المسائية 27-07-2025

غدا ,عندما سيطل زياد علينا , سيسود الصمتُ, ويصمتُ اللحنُ, ويُسَجى الاملُ .

غدا, عندما سيُطل زياد, سنتوه بين وجعنا على الساكتِ امامَنا, وبين وجعنا على انفسنا, بعدما انتزعَ الموتُ منا قدرةَ الضحك على آلامنا .

غدا ,سينخفضُ نَبضُ القلب, وتبكي العيون على من لا يُحب حضرةَ الموت, لان العينَ الدامعةَ تَبكيه .

ولكن عفوا زياد, غدا, سترى دمعتَنا لانك انت من سيكون في حضرة الموت .

غدا سنقفُ لنغني معك ولك ...

لنغني كما انت غنيتَ للحنين والتمردِ والحبِ الصامت...

لنغني لبلدِنا ونحن نرددُ معك "لبنان بيمرض وما بموت...لا قادرين نفل عنه ولا قادرين نخلص منه ".

غدا عندما سيدوي صوتُك من قلبِ سكوتِ الموت ليقول "انا صار لازم ودعكن " ستَسمَعُنا حتى "ولولا الصوت بعيد" , نغني بصوت مخنوق, نغمةً تَليقُ بك , وبِما سَكنَك من وجع وسخرية وصدق وحب وعبقرية وانسانية .

ستَسمَعُنا, في حضرة فيروز, تلك الجالسة في صمتها العالي, نتمسكُ بالامل : مش انت قلتلنا الامل شغلي ما بتحكي عنا, الامل هو انك تكفي, حتى ولو ما بتعرف لوين رايح ؟