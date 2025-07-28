مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025

مات زياد، فمَن يستطيع أن يُحصي كم من زياد وُلد اليوم في قلوب اللبنانيين وعقولهم؟



بين إعلان الوفاة والمثوى الأخير، توزَّعت أفئدة اللبنانيين اليوم بين "الأسطورة" التي صار إسمُها زياد، وبين "الأيقونة" التي إسمها فيروز.



يوم رتَّلت "أنا الأم الحزينة" هل كانت تُدرِك أنها ستصل إلى هذا اليوم تُنشِد فيه الترتيلة بقلبِها وليس بصوتها؟



هذا يوم تُعلِن فيه الكلمة استسلامها في حضرة الأسطورة والأيقونة. لن يُقال أهمُّ مما قاله زياد وأهم مما غنَّت فيروز.



ليس يوم حداد بل يوم صمت.



رحيل زياد وتماسكُ فيروز، إنه اللحن الأخير والكلمات الأخيرة والمسرحية الأخيرة، وعندما انتهت مراسم التشييع، أسُدِلَت الستارة على عبقري لا يتكرر وعلى أيقونة لن يصدح صوتُها مجددا.



هذا هو الألمُ الكبير والوجع الأكبر: زياد لن يلحِّنَ ولن يتحدث ولن يكتب أغانيَ أو مسرحيات. وفيروز لن تغني، فأيُّ فراغ سنعيش وليس مَن يملؤه؟ أليسَ مستحيلا مَلءُ فراغ زياد وفيروز؟ إنه الإستسلام.



في السياسة، سؤال أول: هل ينعقد مجلس الوزراء لبحث بند سلاح "حزب الله"؟



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وفي التداعيات السياسية على لبنان، الكويت تُحظِّر التعامل مع "حزب الله" وجمعية القرض الحسن وشخص لبناني هو "ع.م".