الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرحيات لبنانية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
جدول الأعمال الذي لم يوضَع بعد، والذي يُفترض أن يوزَّع على الوزراء قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد الجلسة، يُفترض أن يكون جاهزًا بعد ظهر بعد غد السبت، ويُتوقّع أن يحمل أحدُ بنوده بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على الشكل التالي:
"استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها".
ماذا سيكون عليه موقف وزراء حزب الله وحركة أمل؟ هل يقاطعون الجلسة؟ هل يحضرون ولا يصوِّتون؟ هل ينسحبون من الجلسة ؟هل تستمر الجلسة في هذه الحال؟ أم تطير؟
لكل سؤال جواب وثمن..
أمس الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول: تسليم السلاح يعني تسليم السلاح لاسرائيل.
اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يقول:
سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمُه الى الجيش اللبناني.
التباين واضح والهوة عميقة.
بعد الجلسة، الثلاثاء، سيتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والمناسبة مرور اربعين يومًا على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان"، قائد الفرع الفلسطيني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجوم على مدينة قم.
المناسبة غير لبنانية، بل إيرانية، لكن الشيخ قاسم يُفترض أن يتطرق إلى ما يمكن ان يصدرَ عن جلسة مجلس الوزراء.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
31-7-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-5-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-25
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-25
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-7-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
منوعات
10:00
بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
0
أخبار دولية
2025-05-03
توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
أخبار دولية
2025-05-03
توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
0
أخبار لبنان
13:15
مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
أخبار لبنان
13:15
مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين
0
أخبار لبنان
13:26
العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة
أخبار لبنان
13:26
العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الرئيس عون في عيد الجيش: تمسك بحصرية السلاح ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الرئيس عون في عيد الجيش: تمسك بحصرية السلاح ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الخارج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
2
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
3
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
4
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
5
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
6
أخبار لبنان
07:22
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
أخبار لبنان
07:22
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
7
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
8
أمن وقضاء
07:27
العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار
أمن وقضاء
07:27
العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More