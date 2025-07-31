مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025

الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



جدول الأعمال الذي لم يوضَع بعد، والذي يُفترض أن يوزَّع على الوزراء قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد الجلسة، يُفترض أن يكون جاهزًا بعد ظهر بعد غد السبت، ويُتوقّع أن يحمل أحدُ بنوده بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على الشكل التالي:



"استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها".



ماذا سيكون عليه موقف وزراء حزب الله وحركة أمل؟ هل يقاطعون الجلسة؟ هل يحضرون ولا يصوِّتون؟ هل ينسحبون من الجلسة ؟هل تستمر الجلسة في هذه الحال؟ أم تطير؟

لكل سؤال جواب وثمن..



أمس الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول: تسليم السلاح يعني تسليم السلاح لاسرائيل.



اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يقول:



سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمُه الى الجيش اللبناني.



التباين واضح والهوة عميقة.



بعد الجلسة، الثلاثاء، سيتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والمناسبة مرور اربعين يومًا على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان"، قائد الفرع الفلسطيني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجوم على مدينة قم.



المناسبة غير لبنانية، بل إيرانية، لكن الشيخ قاسم يُفترض أن يتطرق إلى ما يمكن ان يصدرَ عن جلسة مجلس الوزراء.





