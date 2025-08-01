الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-01 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وجاء في البند الأول منه:
"استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024"
إنتهى نص البند.
في السياسة، لو لم يكن هذا البند قد اُشبِع اتصالات، لَما وُضِع على جدول الأعمال، ولكنْ ان يوضَع، فهذا يعني أنه سيُقَر، وأن الجلسة ستكون ميثاقية لأن المكوِّن الشيعي لن يقاطعها.
أما العبرة فليست في الإقرار بمقدار ما هي في وضع برنامج زمني لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما يطالب به الجانب الأميركي، وحتى أكثر من دولة، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لنية الحكومة اللبنانية. وعليه لا يعود السؤال: إقرارٌ أو لا إقرار؟ بل برنامجٌ زمني أو لا برنامجٌ زمنيٌ؟ ولكل قرارٍ ثمنُه وتبعاتُه.
ارتباطًا بالملف اللبناني أميركيًا، سرت أخبار عن أن الملف اللبناني انتقل من سفير الولايات المتحدة الاميركية في تركيا والموفد إلى سوريا ولبنان طوم براك إلى الموفدة السابقة مورغن أورتيغوس. لا معلوماتٌ معلنة أو رسمية، ولم يؤكد أو ينفي اي مسؤول أميركي هذا الخبر .
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
1-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-01
مقدمة النشرة المسائية ١-٧-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-01
مقدمة النشرة المسائية ١-٧-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
0
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
0
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-31
روبيو: من المشجع أن نرى دولا عربية تطالب بنزع سلاح حماس ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام مستدام
آخر الأخبار
2025-07-31
روبيو: من المشجع أن نرى دولا عربية تطالب بنزع سلاح حماس ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام مستدام
0
أخبار دولية
15:27
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد الإسرائيلي بصاروخ باليستي
أخبار دولية
15:27
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد الإسرائيلي بصاروخ باليستي
0
أخبار دولية
13:11
تحذيرات أمنية إسرائيلية: إجلاء من الإمارات واستنفار على الحدود مع لبنان وغزة تشتعل
أخبار دولية
13:11
تحذيرات أمنية إسرائيلية: إجلاء من الإمارات واستنفار على الحدود مع لبنان وغزة تشتعل
0
أخبار دولية
2025-07-15
القوات الحكومية السورية ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء... والرئاسة الروحية الدرزية ترحب
أخبار دولية
2025-07-15
القوات الحكومية السورية ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء... والرئاسة الروحية الدرزية ترحب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:29
لقاح جديد للوقاية من الـ HIV
أخبار دولية
13:29
لقاح جديد للوقاية من الـ HIV
0
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان بحالة جفاف!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان بحالة جفاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رجل الاعمال بهاء الحريري يشدد من قلب العاصمة على أهمية الاعتدال الإسلامي
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رجل الاعمال بهاء الحريري يشدد من قلب العاصمة على أهمية الاعتدال الإسلامي
0
أخبار لبنان
13:14
علي حسين حايك يتفوّق من قلب النبطية رغم القصف... الأول على لبنان في فرع العلوم العامة
أخبار لبنان
13:14
علي حسين حايك يتفوّق من قلب النبطية رغم القصف... الأول على لبنان في فرع العلوم العامة
0
أخبار دولية
13:11
تحذيرات أمنية إسرائيلية: إجلاء من الإمارات واستنفار على الحدود مع لبنان وغزة تشتعل
أخبار دولية
13:11
تحذيرات أمنية إسرائيلية: إجلاء من الإمارات واستنفار على الحدود مع لبنان وغزة تشتعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
حرب الاسناد بدّلت بعض مهام الجيش...الـLBCI على الحدود في المراكز العسكريّة الأماميّة
تقارير نشرة الاخبار
13:08
حرب الاسناد بدّلت بعض مهام الجيش...الـLBCI على الحدود في المراكز العسكريّة الأماميّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
عدد من اللبنانيين ينتظر يوم الثلاثاء..
تقارير نشرة الاخبار
13:05
عدد من اللبنانيين ينتظر يوم الثلاثاء..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
10:18
اليكم نِسَب النجاح في شهادة الثانوية العامة بين المحافظات
أخبار لبنان
10:18
اليكم نِسَب النجاح في شهادة الثانوية العامة بين المحافظات
3
أخبار لبنان
05:59
نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة
أخبار لبنان
05:59
نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة
4
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
5
خبر عاجل
07:08
"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب
خبر عاجل
07:08
"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب
6
خبر عاجل
05:07
الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات
خبر عاجل
05:07
الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات
7
أمن وقضاء
03:44
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
أمن وقضاء
03:44
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
8
حال الطقس
01:48
طقس صيفي معتاد إنما رطب جدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:48
طقس صيفي معتاد إنما رطب جدًا... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More