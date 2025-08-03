الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-03 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025
تحل غدًا الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت... شارعٌ، ويومُ حداد، ووضعُ الأهراءاتِ على لائحة المعالم الممنوع هدمُها... وكلماتٌ في الذكرى... لكن شيئًا ناقصًا يبقى: ختمُ التحقيق والقرارِ الظني وبدءُ محاكماتِ المجلس العدلي وصدورُ الحكمِ بالإعلان عن الحقيقة، لا شيء من هذا قد تحققَ على رغم مرور خمسِ سنوات.
في لبنان، الحقيقةُ غائبة والعدالةُ مؤجَّلة.
وبعد غد الثلثاء، حدثٌ استثنائي يعوَّل عليه أن يُفضيَ إلى قرارٍ استثنائي... جلسةٌ استثنائية لمجلس الوزراء، وعلى جدولِ أعمالِها بندٌ أول هو حصريةُ السلاح. التوقعاتُ كثيرة لكن لا أحدَ يجزمُ بما يمكن أن تحملَه هذه الجلسة، جميعُ المعنيين لا ينظرون إلى مناقشاتِ الجلسة بحدِّ ذاتِها بل بما ستقررُه أو بما لن تقررَه، وسيُبنى على الشيء مقتضاه أميركيًا وغربيًا وحتى عربيًا وتحديدًا خليجيًا.
السؤال الاول عن الجلسة: هل سيحضرُ الوزراءُ الشيعة؟ وفي حال كان الجواب: لا. هل تتخذُ الجلسةُ اي قرار؟ وماذا سيكون عليه؟ المعلومات المؤكدة أن وزيري المال والعمل سيغيبان عن الجلسة. في حال أحيل البرنامجُ الزمنيُ لمجلس الدفاع الاعلى، هل تكون هذه الخطوة محط رضى لدى الأميركيين؟ أم أنهم يطلبون القرار والجدول الزمني عبر مجلس الوزراء فقط؟
الأمور معقدة، ولعلها أولُ جلسةٍ لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمَّع فيها هذه الكميةُ من الألغام، فكيف ستنتهي من دون ان ينفجرَ أيُ لغمٍ فيها؟
في مطلق الأحوال، ما بعد هذه الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلَها، والبلورة الحقيقية لهذه الجلسة قد لا تكون واضحة إلا قبل دخول الوزراء إلى القاعة، فلا أحد سيكشفُ ورقتَه قبل هذا الوقت.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
3-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-03
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-03
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
0
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2025
0
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
أخبار لبنان
2025-07-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:10
سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت: لا أحد فوق المحاسبة
آخر الأخبار
12:10
سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت: لا أحد فوق المحاسبة
0
منوعات
2025-08-01
في خطوة فريدة من نوعها... قرية اسبانية تحظّر على سكّانها الموت وهذه قصتها!
منوعات
2025-08-01
في خطوة فريدة من نوعها... قرية اسبانية تحظّر على سكّانها الموت وهذه قصتها!
0
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
0
آخر الأخبار
12:07
سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت: ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة
آخر الأخبار
12:07
سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت: ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
0
أخبار لبنان
13:29
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
أخبار لبنان
13:29
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـLBCI في جولة حصرية مع وزيرة الشؤون الإجتماعية في مخيمات للنازحين السوريين في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـLBCI في جولة حصرية مع وزيرة الشؤون الإجتماعية في مخيمات للنازحين السوريين في البقاع
0
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخب لبنان يصل الى جدة والجهوزية عالية والجالية اللبنانية حاضرة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخب لبنان يصل الى جدة والجهوزية عالية والجالية اللبنانية حاضرة
0
رياضة
13:21
احتفال كبير على شرف منتخب لبنان لكرة السلة نظمته القنصلية اللبنانية في جدة
رياضة
13:21
احتفال كبير على شرف منتخب لبنان لكرة السلة نظمته القنصلية اللبنانية في جدة
0
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تصعّد من الأقصى: تهديدات باجتياح غزة وخلافات حول صفقة الأسرى
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تصعّد من الأقصى: تهديدات باجتياح غزة وخلافات حول صفقة الأسرى
0
أخبار لبنان
13:16
زحلة على الخارطة العالمية للنبيذ
أخبار لبنان
13:16
زحلة على الخارطة العالمية للنبيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:05
احتمال ظهور موجة حرّ أواخر الاسبوع
حال الطقس
03:05
احتمال ظهور موجة حرّ أواخر الاسبوع
2
أمن وقضاء
07:51
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
3
خبر عاجل
07:36
وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قرارا بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ
خبر عاجل
07:36
وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قرارا بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ
4
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
5
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
6
أمن وقضاء
10:56
في مكمن محكم بالمرفأ… مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّج مخدرات
أمن وقضاء
10:56
في مكمن محكم بالمرفأ… مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّج مخدرات
7
صحف اليوم
00:17
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
صحف اليوم
00:17
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
8
أخبار لبنان
03:15
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسميّ
أخبار لبنان
03:15
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسميّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More