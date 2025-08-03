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مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-03 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025
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مقدمة النشرة المسائية 3-8-2025

تحل غدًا الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت... شارعٌ، ويومُ حداد، ووضعُ الأهراءاتِ على لائحة المعالم الممنوع هدمُها... وكلماتٌ في الذكرى... لكن شيئًا ناقصًا يبقى: ختمُ التحقيق والقرارِ الظني وبدءُ محاكماتِ المجلس العدلي وصدورُ الحكمِ بالإعلان عن الحقيقة، لا شيء من هذا قد تحققَ على رغم مرور خمسِ سنوات.

في لبنان، الحقيقةُ غائبة والعدالةُ مؤجَّلة.

وبعد غد الثلثاء، حدثٌ استثنائي يعوَّل عليه أن يُفضيَ إلى قرارٍ استثنائي... جلسةٌ استثنائية لمجلس الوزراء، وعلى جدولِ أعمالِها بندٌ أول هو حصريةُ السلاح. التوقعاتُ كثيرة لكن لا أحدَ يجزمُ بما يمكن أن تحملَه هذه الجلسة، جميعُ المعنيين لا ينظرون إلى مناقشاتِ الجلسة بحدِّ ذاتِها بل بما ستقررُه أو بما لن تقررَه، وسيُبنى على الشيء مقتضاه أميركيًا وغربيًا وحتى عربيًا وتحديدًا خليجيًا.

السؤال الاول عن الجلسة: هل سيحضرُ الوزراءُ الشيعة؟ وفي حال كان الجواب: لا. هل تتخذُ الجلسةُ اي قرار؟ وماذا سيكون عليه؟ المعلومات المؤكدة أن وزيري المال والعمل سيغيبان عن الجلسة. في حال أحيل البرنامجُ الزمنيُ لمجلس الدفاع الاعلى، هل تكون هذه الخطوة محط رضى لدى الأميركيين؟ أم أنهم يطلبون القرار والجدول الزمني عبر مجلس الوزراء فقط؟
 
الأمور معقدة، ولعلها أولُ جلسةٍ لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمَّع فيها هذه الكميةُ من الألغام، فكيف ستنتهي من دون ان ينفجرَ أيُ لغمٍ فيها؟ 

في مطلق الأحوال، ما بعد هذه الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلَها، والبلورة الحقيقية لهذه الجلسة قد لا تكون واضحة إلا قبل دخول الوزراء إلى القاعة، فلا أحد سيكشفُ ورقتَه قبل هذا الوقت. 
 

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