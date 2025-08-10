مقدمة النشرة المسائية 10-8-2025

اليوم أيضًا، بقيت حادثة إنفجار مستودع الذخيرة في وادي زبقين، جنوب الليطاني، في دائرة الإهتمام، خصوصًا أن التحقيقات متواصلة، وجديدها، وفق ما علمت الـLBCI أن الأرجحية هي لتفخيخٍ موجود داخل صندوق ذخيرة أدى الى إنفجارها أثناء نقلها. فهذا النوع من التفخيخ يوضع عادة في المخازن المتروكة كجزء من الحرب مع العدو.



المستودع عبارة عن نفق فيه مدفعية من عيار 130 ميلمتر، مع ذخيرته.



في تداعيات جلستي مجلس الوزراء، كان لافتًا جدًا كلامٌ لوزير المال ياسين جابر يُستشف منه أنه كان يمكن أن يحضر الجلستين لو كان في لبنان، قال جابر من النبطيه: "يؤسفني أن تتسارع التطورات السياسية في لبنان وأنا في الخارج، محكوم بإرتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء"، ويبلور جابر موقفَه أكثر فيقول:

"أجدد التأكيد على موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناءُ الدولة وتقويةُ مؤسساتها كافة وتفعيلُ دورها وتعزيزُه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه".

لكن جابر أضاف: "السؤال الذي يحتاج الاجابة الواضحة التي نطلبها هل سيدعنا الاخرون نبني دولة نطالب ونعمل ونتمسك بها، وهل سيوقف المعتدي الاسرائيلي إعتداءاته، وهل من ضمانات توقف هذه الاعتداءات وتلزمه بالانسحاب الى حدودها لينتشر الجيش اللبناني".



خارجيًا، مسار التحضيرات لأعمار سوريا يتسارع:



الخارجية الأردنية تعلن اليوم أن الأردن سيستضيف إجتماعاً أردنياً سورياً أميركياً بعد غد الثلاثاء لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا. وأضافت أن الاجتماع سيحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك.