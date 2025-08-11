أخبار
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-11 | 12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
ينهمك لبنان بالتحضير لزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اتيا من العراق، حيث وقَّع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.
استبق الزيارة موقف للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية "اسماعیل بقائي" كان لافتًا فيه التخفيف من حدة المواقف الإيرانية التي أكدت رفض تسليم حزب الله سلاحه، فعقد مؤتمرًا صحافيًا مطولًا لم يذكر فيه حزب الله، فردَّ على سؤال عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مسألة سلاح المقاومة في لبنان، إذ قال: موقفنا من التطورات الأخيرة، وبشأن سلامة أراضي لبنان ووحدتِه واستقلاله، موقف ثابت ومؤكَّد، ولطالما أكدنا ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه وحقِّ هذا البلد في الدفاع عن نفسه.
السؤال هنا: هل من ترابط بين شمول زيارة المسؤول الإيراني العراق ولبنان، بالتزامن والتوازي؟
الأنظار إلى هذه الزيارة، ومَن ستشمل؟ وهل تتوسع إلى خارج المسؤولين الرسميين؟
في انتظار الزيارة، يتواصل الأهتمام بتقدم التحقيق في انفجار مخزن وادي زبقين الذي أدى إلى استشهاد ستة عسكريين من الجيش. التحقيق ينتظر تقريرًا من الوحدة الفرنسية العاملة في اليونيفيل، التي كانت إحدى الدوريات التابعة لها دخلت الموقع وأعلمت الجيش اللبناني، كذلك يَنتظر التحقيق تعافي العسكري المصاب ليتمكن من إعطاء إفادته.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
11-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 10-8-2025
السابق
إشترك
