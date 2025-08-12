أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-12 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025

حسب الجدول الموزَّع، لا مفاجآت أو محطات غير عادية في زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني للبنان، باستثناء خلو البرنامج من لقائه وزير الخارجية  يوسف رجي.. في المعلومات أن لاريجاني لم يطلب لقاء رجي، وأن الوزير رجي كان سيمتنع عن لقاء لاريجاني فيما لو طَلب لقاءه. 

الأهم من كل ذلك، ماذا ستحمل زيارة لاريجاني؟ المسؤول الإيراني أتٍ من العراق حيث وقَّع اتفاقًا أمنيًا على جانب كبير من الأهمية. 

فماذا سيطرح في لبنان، خصوصًا أن لقاءين من أصل خمسة، سيُعقدان في السفارة الإيرانية في بيروت مع شخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية.

لاريجاني، وعشية وصوله إلى لبنان، حدد موقفًا من المقاومة من شأنه أن يكون محط اهتمام في لبنان... الموقف يتعلق بالتمسك بالمقاومة، إذ يقول:" جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة، وتسعى لتحقيق مصالحها وتُعتَبر كلُّ مجموعة من هذه المجموعات ثروة وطنية في بلدها، ولديها فهم جيد للوضع، وتعرف ما يجب فعله في كل لحظة، ومن هذا المنطلق أعتقد أنه ينبغي بذل كل الجهود للحفاظ على هذه القدرة.
 
محليًا، مجلس الوزراء يجتمع غدًا وعلى جدول اعماله واحد وستون بندًا، وسيحضر وزراء حزب الله وأمل الجلسة، خصوصًا أن عددًا من البنود تخص وزاراتهم ولاسيما منهم وزير المال، فهناك أربعة بنود تخص وزارته مباشرة، عدا البنودِ غير المباشرة، ووزير الصحة حيث هناك أربعة بنود تخص وزارته أيضًا.  

في سياق آخر، أوردت وكالة رويترز أن وزارة النفط العراقية تدرس إمكان تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، مشيرة إلى أنها ستدرس تجديد خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وسوريا .وجاء الإعلان في خلال زيارة وزير الطاقة السوري بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

12-8-2025

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-11

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-10

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-11

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-10

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-30

إرجاء الجلسة التشريعية الى الساعة 11 من قبل ظهر غد لعدم اكتمال النصاب

LBCI
فنّ
2025-04-28

برفقة زوجها... بليك ليفلي تخطف الأضواء بفستان أزرق على السجادة الحمراء (صور)

LBCI
منوعات
2025-07-15

في اليابان... مسابقة عالمية لحلاّقي الذكور لإعادة جذب الزبائن

LBCI
آخر الأخبار
23:55

إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

عقبات تواجه قرار احتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:51

قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
12:37

على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ

LBCI
منوعات
03:07

خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More