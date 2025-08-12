مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025

حسب الجدول الموزَّع، لا مفاجآت أو محطات غير عادية في زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني للبنان، باستثناء خلو البرنامج من لقائه وزير الخارجية يوسف رجي.. في المعلومات أن لاريجاني لم يطلب لقاء رجي، وأن الوزير رجي كان سيمتنع عن لقاء لاريجاني فيما لو طَلب لقاءه.



الأهم من كل ذلك، ماذا ستحمل زيارة لاريجاني؟ المسؤول الإيراني أتٍ من العراق حيث وقَّع اتفاقًا أمنيًا على جانب كبير من الأهمية.



فماذا سيطرح في لبنان، خصوصًا أن لقاءين من أصل خمسة، سيُعقدان في السفارة الإيرانية في بيروت مع شخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية.



لاريجاني، وعشية وصوله إلى لبنان، حدد موقفًا من المقاومة من شأنه أن يكون محط اهتمام في لبنان... الموقف يتعلق بالتمسك بالمقاومة، إذ يقول:" جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة، وتسعى لتحقيق مصالحها وتُعتَبر كلُّ مجموعة من هذه المجموعات ثروة وطنية في بلدها، ولديها فهم جيد للوضع، وتعرف ما يجب فعله في كل لحظة، ومن هذا المنطلق أعتقد أنه ينبغي بذل كل الجهود للحفاظ على هذه القدرة.



محليًا، مجلس الوزراء يجتمع غدًا وعلى جدول اعماله واحد وستون بندًا، وسيحضر وزراء حزب الله وأمل الجلسة، خصوصًا أن عددًا من البنود تخص وزاراتهم ولاسيما منهم وزير المال، فهناك أربعة بنود تخص وزارته مباشرة، عدا البنودِ غير المباشرة، ووزير الصحة حيث هناك أربعة بنود تخص وزارته أيضًا.



في سياق آخر، أوردت وكالة رويترز أن وزارة النفط العراقية تدرس إمكان تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، مشيرة إلى أنها ستدرس تجديد خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وسوريا .وجاء الإعلان في خلال زيارة وزير الطاقة السوري بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.