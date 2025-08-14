مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025

اليوم آخر جلسة لمجلس الوزراء هذا الشهر، لتذهب السلطة التنفيذية في إجازة.. والإستحقاق الأول آخرَ هذا الشهر، موعدُ تقديم قيادة الجيش خطة تسلم سلاح حزب الله في مهلة تنتهي آخر هذه السنة.



لكنَّ العمل في لبنان ووحولَ لبنان لا تتوقف. اليوم إجتماع أميركي فرنسي، ديبلوماسي عسكري عٌقد في باريس، لم تكن مسألة السلاح والتجديد لليونيفل بعيدَين منه.



وفيما أنهى علي لاريجاني زيارته بيروت بلقاء الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يتحدث قاسم التاسعة من صباح غد، ويرجَّح أن يتطرق إلى زيارة لاريجاني وإلى جلستي مجلس الوزراء في الخامس من هذا الشهر والسابع منه، واللتين أقَرتا موضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وفي خطةٍ يضعها الجيش اللبناني، ومهلة وضعها آخر هذا الشهر.



هذا الاستحقاق كان أحد محاور اللقاء بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما التقى الرئيس نبيه بري أمس.



في المنطقة حراك: تركيا وسوريا وقعتا مذكرة تفاهم بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات.



وكشف مصدر في وزارة الدفاع التركية أن المذكرة تستهدف التنسيق والتخطيط، للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات، وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة.



جاءت مذكرة التفاهم بعد يومين من مذكرة مماثلة بين إيران والعراق.



في الملف النووي الإيراني، تقرير لرويترز على جانب كبير من الأهمية بعنوان: "النخبة الدينية الإيرانية تتطلع للعودة إلى الدبلوماسية مع واشنطن لتجنب المزيد من الهجمات المدمرة".. ويَنقل التقرير عن مصادر مطلعة أن خامنئي يؤيد استئناف الحوار النووي لأن هذه المصادر "رأت تكلفة المواجهة العسكرية".