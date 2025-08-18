مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025

يمتلك الموفد الأميركي توم براك طاقة من التفاؤل جعلته يقول: "تهنئتنا لرئيس الجمهورية ولفريقه على الخطوات الكبيرة التي تحققت، وأعرف أن الكثير منكم يشعر بالأمل، كذلك نحن نشعر بالأمل، وما حصل في ما يتعلق بمجلس الوزراء والوزراء والأشخاص، هو محاولة للعودة الى المكان الذي نعرف فيه الازدهار، وأن السلام أصبح قريبا".اللافت في ما أعلنه براك من تزكيةٍ لزميلته مورغان أورتاغوس، إذ قال: "تعلمون أن السيدة مورغان أورتاغوس عادت، أعدناها كجزء من فريقنا، وذلك بتوصية من الرئيس الأميركي، لمحاولة فعل شيء عظيم، وتعودُ هذه النجمة تلمع في هذه المنظومة الكبيرة في الشرق الأوسط".براك رأى أنه "عندما نتحدث عن نزع سلاح "حزب الله"، فإن الهدف من وراء ذلك هو في الواقع لمصلحة الشيعة لا ضدهم".لكن أبرز ما قاله، يُفهم منه أن الكرة في الملعب الإسرائيلي من خلال السؤال الذي طرحه، وهو: "كيف نوقف عدم فهم إسرائيل لما يجري؟ وهذا كله في المسار الصحيح وهذه هي الخطوة التالية.جوهر ما قاله براك هو التالي: "الحكومة اللبنانية قامت بدورها وقامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تبادل ذلك بخطوة مقابلة أيضا".سئل: اذا كان "حزب الله" ضد هذا القرار ماذا سيحصل؟ أجاب: "سيكونون قد فقدوا فرصة".اللقاء في عين التينة كان مديحا لرئيس مجلس النواب، بحيث قال براك: "لقائي الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة، لديه تاريخ مذهل، ونحن نتحرك في الإتجاه الصحيح".في السراي، سمع براك ما يؤكده الرئيس سلام من وجوب الضغط على إسرائيل...الجديد والأبرز في لقاءات براك أورتاغوس، اللقاء بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يتولى مهمة إعداد الخطة التي طلبها مجلس الوزراء، في مهلة تنتهي آخر هذا الشهر.براك وأورتاغوس غادرا بيروت على أن يعودا آخر هذا الشهر، أي عند استحقاق تقديم خطة حصر السلاح في يد الدولة.