مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025

إجازة جلسات مجلس الوزراء حتى آخر هذا الشهر، لم تجمِّد الحركة السياسية: رئيس الحكومة في الأردن والتقى الملك عبدالله، رئيس الجمهورية يتابع ملف التمديد لليونيفيل، هذا التمديد الذي يشه كباشَا قبل اسبوع تقريبًا من جلسة التمديد.

في زيارة الرئيس سلام للأردن، تأكيد من الملك عبدالله الذي استقبله، على أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية. وهذا التأكيد أوردته وكالة "بترا" الأردنية التي اضافت أن الملك عبدالله أكد أن أمن سوريا واستقرارَها أولوية ٌمشتركة، لافتا إلى دعم الأردن لجهود السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.وكان اتفاق على أن تَعقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة اجتماعها خلال العام الحالي. وسيكون التركيز على قطاعات التّجارة والنَّقل والطَّاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

وفي ملف اليونيفيل ، وقبل أسبوع على التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار للتمديد ، قائد "اليونيفيل" اللواء Diodato Abagnara "في بعبدا ، وتأكيد من الرئيس عون على تمسّكِ لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوالَ المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

في متابعة لحركة الموفد الاميركي طوم براك، لم ينتقل من بيروت إلى تل أبيب ، كما تردد ، بل هو موجود ٌ في العاصمة الفرنسية حيث يتوسط مفاوضات تضم وزير الخارجية السورية ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي ,لم يضتح بعد ما اذا كانت ستتوسع لتطال الشأن اللبناني وورقة طوم باراك , هذا في وقت يبدو ان ملف اعادة الاعمال خطا اولى خطواته .