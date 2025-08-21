مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

قبل عشرة أيام من الموعد المفترض لتقديم قيادة الجيش اللبناني إلى مجلس الوزراء خطة حصرية السلاح في يد الدولة ، خطوة ميدانية بدأت اليوم لتسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويقول مصدر أمني في مخيم فلسطيني في بيروت إن حركة فتح ستبادر الى تسليم السلاح، معتبرا أن الخطوة "شكلية" لتشجيع الفصائل الأخرى على الإقدام على تسليم أسلحتها.

العملية بدأت اليوم، في مرحلة أولى انطلاقا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني".

السفير رامز دمشقية المكلّف من الحكومة الملف الفلسطيني، كشف أن عملية التسليم ستشكّل "الخطوة الأولى"، على أن "تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

وبين المباشرة بتسليم السلاح الفلسطيني وموعدِ تسليم خطة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ، تبدو خطة ُ الحكومة تسير في الإتجاه الذي رسمته، فهل تأتي هذه التطورات قبيل الزيارة المقبلة للموفد الأميركي طوم براك لبيروت؟

براك علق على خطوة السلاح الفلسطيني فغرد كاتبًا:

" تهانينا للحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، وهو إنجازٌ عظيمٌ نتيجةً للخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني أخيرا ً. خطوةٌ تاريخيةٌ نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون." هذه التغريدة تظهِر المتابعة الحثيثة من براك للخطوات في لبنان.