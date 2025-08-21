أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-21 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

قبل عشرة أيام من الموعد المفترض لتقديم قيادة الجيش اللبناني إلى مجلس الوزراء خطة حصرية السلاح في يد الدولة ، خطوة ميدانية بدأت اليوم  لتسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني قبل نحو ثلاثة أشهر.
ويقول مصدر أمني في مخيم فلسطيني في بيروت إن حركة فتح ستبادر الى تسليم السلاح، معتبرا أن الخطوة "شكلية" لتشجيع الفصائل الأخرى على الإقدام على تسليم أسلحتها. 
العملية بدأت اليوم، في مرحلة أولى انطلاقا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني".
السفير رامز دمشقية المكلّف من الحكومة الملف الفلسطيني، كشف  أن عملية التسليم ستشكّل "الخطوة الأولى"، على أن "تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".
وبين المباشرة بتسليم السلاح الفلسطيني وموعدِ تسليم خطة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ، تبدو خطة ُ الحكومة تسير في الإتجاه الذي رسمته، فهل تأتي هذه التطورات قبيل الزيارة المقبلة للموفد الأميركي طوم براك لبيروت؟ 
براك علق على خطوة السلاح الفلسطيني فغرد كاتبًا:
" تهانينا للحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، وهو إنجازٌ عظيمٌ نتيجةً للخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني أخيرا ً. خطوةٌ تاريخيةٌ نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون." هذه التغريدة تظهِر المتابعة الحثيثة من براك للخطوات في لبنان. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

21-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19

مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-04

مقدّمة النشرة المسائيّة 04-08-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-20

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19

مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-18

مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-17

مقدمة النشرة المسائية 17-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-19

مصدر في وزارة الخارجية التركية لرويترز: يُتوقع أن يحضر عراقجي اجتماعًا في إسطنبول

LBCI
آخر الأخبار
02:31

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

LBCI
أخبار لبنان
09:10

عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:45

الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

LBCI
خبر عاجل
08:42

معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More