مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥

خط بعبدا عين التينة، وبعبدا حارة حريك فُتِح مجددًا، عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، بعد التصدع الذي شاب هذين الخطين إثر جلستي مجلس الوزراء في الخامس والسابع من آب الحالي.

ومع عودة الحياة إلى هذين الخطين، تتجه الأنظار إلى إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني ، وامس كانت الخطوة الأولى لرحلة الألف ميل، في انتظار المزيد من الإيضاحات المنتظرة من السلطات الرسمية اللبنانية والجهات الفلسطينية.

اليوم سُجِّل لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ويأتي اللقاء غداة خطوة السلاح الفلسطيني ، وقبيل عشرة ايام من موعد تقديم قيادة الجيش خطة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

إسرائيل تعاطت بإيجابية مع عودة الموقوف صالح أبو حسين ، لكن رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، أبقى موقفه ضبابيًا حيال ما تخطط له دولتُه حيال جنوب لبنان.

والسؤال الأساسي هو : هل ستتجاوب إسرائيل مع ما يمكن أن يطرحه الموفد الأميركي طوم براك لجهة " الخطوة في مقابل خطوة" اي ان تبدأ إسرائيل بالإنسحاب في مقابل خطواتٍ من الجانب اللبناني؟ لا أحد يملك أجوبة حتى الساعة.

وفي ملف بات يتقدم على ما عداه : وهو المجاعة في غزة، فقد أعلنت الأمم المتحدة اليوم رسمياً المجاعة في غزة، وهو أول إعلان ٍ من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إنّ 500 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً.