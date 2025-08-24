أخبار
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-24 | 12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
الى بيروت، يعود غدا الموفدان الاميركيان طوم باراك ومورغان اورتاغوس، ولكن هذه المرة مباشرة من تل ابيب، وسيحملان معهما رد اسرائيل الاولي على ورقة باراك، بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف قالت للـLBCI إن المباحثات الاميركية الاسرائيلية في تل ابيب اليوم، ايجابية ومثمرة.
ملف ورقة باراك المعدلة هو واحد من ثلاثة ملفات مهمة هذا الاسبوع.
فبعد ساعات، يفترض أن يلتئم مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار نهائي بالتمديد لقوات اليونيفل، وسط حديث عن تأجيل الجلسة من الغد، بحسب جدول مجلس الامن حتى الان، الى موعد لم يحدد بعد.
الجو متشنج في هذا الملف.
واشنطن على موقفها، وهي تريد تضمين القرار بنداً يتحدث صراحة عن خفض تدريجي لعديد القوات حتى تُنهي مهمتها في آب العام 2026، اما سائر دول مجلس الامن اي فرنسا، والصين، وروسيا وبريطانيا فترفض ذلك، والطرفان يعملان على تفادي الفيتوات المتبادلة.
اما الملف الثالث، فالمحادثات التي سيجريها الخميس المقبل وفد رسمي سوري في لبنان، وهي تتناول عددا من الملفات، ابرزها ترسيم الحدود والموقوفون السوريون.
في هذا الوقت، تحدث الرئيس السوري احمد الشرع هذا المساء أمام مجموعة من مراكز الدراسات ومسؤولي وسائل الاعلام، ومن بينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، عن اولويات سوريا، خصوصاً الاقتصادية منها، وموقفه من الاتفاق الامني مع اسرائيل، ونظرته الخالية من التيارات الدينية الاصولية مستقبلا، وعلاقات بلاده بالجوار في العراق ولبنان.
اذاً، بين انتظار الرد الاسرائيلي على ورقة باراك المعدلة، والرد السوري عليها، يبقى السؤال: ماذا تريد تل أبيب، وما هي شروطها للانسحاب؟ ماذا عن المنطقة الصناعية، وهل ستكون عازلة بين الحدودين، ومن هم سكانها؟
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
24-8-2025
Learn More