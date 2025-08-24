أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-24 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

الى بيروت، يعود غدا الموفدان الاميركيان طوم باراك ومورغان اورتاغوس، ولكن هذه المرة مباشرة من تل ابيب، وسيحملان معهما رد اسرائيل الاولي على ورقة باراك، بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف قالت للـLBCI إن المباحثات الاميركية الاسرائيلية في تل ابيب  اليوم، ايجابية ومثمرة.

ملف ورقة باراك المعدلة هو واحد من ثلاثة ملفات مهمة هذا الاسبوع.

فبعد ساعات، يفترض أن يلتئم مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار نهائي بالتمديد لقوات اليونيفل، وسط حديث عن تأجيل الجلسة من الغد، بحسب جدول مجلس الامن حتى الان، الى موعد لم يحدد بعد.

الجو متشنج في هذا الملف.

واشنطن على موقفها، وهي تريد تضمين القرار بنداً يتحدث صراحة عن خفض تدريجي لعديد القوات حتى تُنهي مهمتها في آب العام 2026، اما سائر دول مجلس الامن اي فرنسا، والصين، وروسيا وبريطانيا فترفض ذلك، والطرفان يعملان على تفادي الفيتوات المتبادلة. 

اما الملف الثالث، فالمحادثات التي سيجريها الخميس المقبل وفد رسمي سوري في لبنان، وهي تتناول عددا من الملفات، ابرزها ترسيم الحدود والموقوفون السوريون.

في هذا الوقت، تحدث الرئيس السوري احمد الشرع هذا المساء أمام مجموعة من مراكز الدراسات ومسؤولي وسائل الاعلام، ومن بينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، عن اولويات سوريا، خصوصاً الاقتصادية منها، وموقفه من الاتفاق الامني مع اسرائيل، ونظرته الخالية من التيارات الدينية الاصولية مستقبلا، وعلاقات بلاده بالجوار في العراق ولبنان.

اذاً، بين انتظار الرد الاسرائيلي على ورقة باراك المعدلة، والرد السوري عليها، يبقى السؤال: ماذا تريد تل أبيب، وما هي شروطها للانسحاب؟ ماذا عن المنطقة الصناعية، وهل ستكون عازلة بين الحدودين، ومن هم سكانها؟

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

24-8-2025

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-24

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-07-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-24

مقدمة النشرة المسائية 24-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-22

مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-20

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
آخر الأخبار
14:29

الشرع: هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك

LBCI
آخر الأخبار
15:17

وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
15:46

قوات سوريا الديمقراطية: فرض حظر تجوال بمحافظة الرقة من منتصف الليل حتى الخامسة فجرا من اليوم وحتى إشعار آخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:43

معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي

LBCI
خبر عاجل
13:31

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
خبر عاجل
08:03

أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

LBCI
صحف اليوم
01:53

"حزب الله" يحشد مذهبياً لإحباط "حصرية السلاح" (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More