مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025

الأسبوع المقبل، في السياسة، لا يختلف كثيرًا عن الاسبوع المنتهي. الثنائي الأميركي، براك أورتيغوس، يعود.



الحكومة اللبنانية ماضية في قرارها حصر السلاح بيد الدولة، قيادة الجيش ما زال أمامها أسبوع لتقديم خطتها لحصرية السلاح في غضون أربعة أشهر تنتهي أخر هذه السنة. نزع السلاح الفلسطيني بدأ أمس بخطوة لكنه بدأ.



في مقابل هذا المسار، رفضان حتى النهاية: حزب الله يرفض تسليم سلاحه، والمنظمات الفلسطينية، عدا حركة فتح، ترفض بدورها تسليم سلاحها.



إستعصاءان لا أحد يملك جوابًا كيف سيعالجان.



لكن الحدث اليوم عندنا، في "ال بي سي آي"، الذكرى الأربعون لأنطلاق المحطة.



في هذه المناسبة، سنترافق معكم وتترافقون معنا عن البدايات.



ولأنها أربعين عامًا، سيكون لنا معكم اربعون محطة على مدى ثمانية أيام عما شاهدتموه للمرة الأولى على شاشتها.

في كل شيء هناك " أول مرة "، فماذا ظهر أول مرة على الشاشة من 23 آب 1985؟



التفاعل مع هذه المحطات، سيكون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وفي ما يفصله الزميل يزبك وهبة في هذا التقرير.