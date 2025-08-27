الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
3
min
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
ردّ حزب الله، بالميدان، على الأميركي والإسرائيلي، فقام بحركة إحتجاجية على الطرقات في الخيام، دفعت الموفد الأميركي توم براك إلى إلغاء زيارته للمدينة.
في ثكنة مرجعيون حيث هبط براك قبل إلغاء بقية جولته، بحث مع ضباط من الجيش والمخابرات في حضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولاس تابت، ملفات عسكرية وميدانية في خلال الساعتين وربع الساعة.
براك جدّد تأكيده على ضرورة انهاء حزب الله وطلب الاستماع الى وجهة نظر الجيش ومطالبه لعرضها على الكونغرس الاميركي.
الاحتجاج من جانب حزب الله أنه أراد من هذه الخطوة أن يقول للجانب الأميركي وللجانب الإسرائيلي وحتى للجانب اللبناني، إنه مازال موجودًا حتى في جنوب الليطاني، وهذه هي الرسالة الأقوى التي أراد توجيهها إلى الجميع.
كيف قرأت إسرائيل خطوة حزب الله؟
إعتبروها إنعكاساً لحقيقة الوضع في لبنان، فأحد الخبراء الإسرائيليين دعا إلى عدم التراجع عن بنك اهداف عمليات إسرائيل في لبنان، حتى تدمير حزب الله كليا، فيما اعتبر احد الجنرالات الاسرائيليين أن ايران تقف خلف تشجيع حزب الله على تصعيد الاحتجاجات الشعبية.
ومن المواقف التي تُفاقم الوضع، ما أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط، يقول بري:
"إن الوفد الأميركي لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً". وإذ رفض الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور ليست سهلة. ورداً على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول، اكتفى بالقول: "إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".
فهل ما يقصده الرئيس بري أن إقرار الخطة مستنكر؟
وفي موقف بالغ الأهمية، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل خرج على صمته فأعلن موقفًا عالي السقف واصفًا فيه قرارات الحكومة بالخطيئة، واعتبر أن "دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين المقاومة ما هي إلّا محاولة دنيئة لِهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة كما قال. ونُكرّر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبُّه من الوقوع في مثل هذه الأفخاخ القاتلة.
في الاستنتاج، على رغم السعي لإعطاء أجواء إيجابية، فإن الإصرار الأميركي والرفض من جانب حزب الله، وحذر الرئيس بري، يجعل التقدير صعبًا لِما يمكن أن يحدث.
ويبقى الانتظار للثاني من أيلول المقبل موعد تقديم قيادة الجيش اللبناني خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
27-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-24
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-24
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-23
مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-23
مقدمة النشرة المسائية 23-8-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-10
الجيش الأميركي يسلم بعض الأسلحة لأوكرانيا بعد توقف موقت
أخبار دولية
2025-07-10
الجيش الأميركي يسلم بعض الأسلحة لأوكرانيا بعد توقف موقت
0
منوعات
2025-08-07
لمكافحة الوحدة والعزلة... اليابان تطلق خدمة "جدّة للإيجار"!
منوعات
2025-08-07
لمكافحة الوحدة والعزلة... اليابان تطلق خدمة "جدّة للإيجار"!
0
موضة وجمال
2025-05-24
ندى كوسا تسحر الجمهور بإطلالتين مختلفتين ضمن فعاليات ملكة جمال العالم... هكذا بدت (فيديو)
موضة وجمال
2025-05-24
ندى كوسا تسحر الجمهور بإطلالتين مختلفتين ضمن فعاليات ملكة جمال العالم... هكذا بدت (فيديو)
0
موضة وجمال
2025-06-06
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
موضة وجمال
2025-06-06
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:14
بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
2
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
4
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-08-2025
6
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
7
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
8
فنّ
04:15
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
فنّ
04:15
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More