الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-28 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025

سلاحان في المشهد: السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله. السلاحُ الفلسطيني بدأ جمعُه، اليوم من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، وبالأمس من برج البراجنة، والإستكمال ليس بعيدًا. 

ماذا عن سلاح حزب الله؟ المعنيان الحكومة اللبنانية وحزب الله. الحكومةُ بلسانِ رئيسِها نواف سلام، تؤكد على قراراتِها بحصرية السلاح بيد الدولة، وفي الثاني من أيلول المقبل موعد الجلسة المنتظرة لمناقشة خطةِ قيادةِ الجيش لحصر السلاح بيد الدولة. 

حزبُ الله، في المقابل، يرفع وتيرةَ المواقف برفضِ تسليمِه السلاح: من كلام الامين العام الشيخ نعيم قاسم، إلى البيان اللافت والعالي النبرة للمعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، إلى المواقف المتلاحقة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

بين الموقفين المتعاكسين، كيف ستتطور الأمور؟

الحكومةُ لا تستطيع أن تتراجعَ، وحزبُ الله لا يستطيعُ أن يقبل. في الأمر مأزق، فهل من طرفٍ قادرٍ على إحداث فجوةٍ في جدار المأزق؟ 

الولايات المتحدة الأميركية بلسان أعضاء الوفد الفضفاض الذي كان في لبنان هذا الاسبوع، تعتبر أن البدايةَ يجب أن تكون من الجانب اللبناني، إيران، المعنية ايضَا، ترفض أن يسلٍّم حزب الله سلاحَه لكنها تقول إنه قرار الحزب.

حتى الساعة، لا شيء يكسرُ هذا الجمود، قبل الدخول في التفاصيل.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

28-8-2025

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-7-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-03

تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

قائد الجيش بحث مع ريزا ووزيرة الشباب وقعقور التطورات واستقبل حجازي

LBCI
أخبار لبنان
06:06

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 28-8-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
13:41

رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

LBCI
أخبار لبنان
13:29

الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أمن وقضاء
08:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More