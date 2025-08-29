مقدمة النشرة المسائية 29-8-2025

الثلاثاء المقبل لناظره قريب. الثلاثاء موعد جلسة مجلس الوزراء التي ستستمع إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل يقدِّم خطة الجيش لحصرية السلاح في يد الدولة.



وقبل أربعة أيام على هذا الإستحقاق، موقفٌ للعماد هيكل، أعلن فيه أنه "لن يثنينا شيء عن المضي في تحمُّل مسؤوليتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود، والجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي".



هذا الموقف أعلنه في اجتماع استثنائي حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط.



ولفت في كلام هيكل قوله "إن الجيش يعتمد على القدرات الذاتية ودعم الدول الشقيقة والصديقة".



في السياق عينه، اعتبر الموفد الأميركي توم براك أن الوقت يَدهم الجميع، وأن الولايات المتحدة ستقف مع الجيش اللبناني، مؤكداً دعم بلاده للمؤسسة العسكرية. براك كشف أنّ الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بنّاءً.



في موضوع تسليم الفلسطينيين أسلحتهم، سلّمت اليوم منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني ثلاث شاحنات من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت: شاحنتين من برج البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس وشاتيلا.



وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية: "أبلغونا اليوم أنهم سلّموا كمية من الصواريخ والسلاح الثقيل". وتابع: "هكذا تكون استكملت عملية تسليم السلاح من منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات بيروت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هناك فصائل أخرى ما زالت لم تسلّم، لكن العملية بدأت عمليا".



كل ذلك يأتي في وقتٍ تشخص أعين اللبنانيين نحو الجلسة الحكومية وخطة الجيش لحصر السلاح.