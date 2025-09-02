مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025

ثلاثة عناوين متباعدة زمنيًا، لكنها متقاربة في المضمون:



العنوان الأول: تعميمٌ صادرٌ عن حاكم مصرف لبنان يقضي بمنعِ دخولِ أي أموال بشكلٍ مباشر أو غير مباشر مصدرُها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوباتٍ دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتبِ مراقبةِ الأصول الأجنبية الأميركي OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعيّ.



العنوان الثاني زيارة الموفدة الأميركية مورغن أورتيغاس الأحد المقبل إلى بيروت، وهذه المرة بمعيَّة قائد القيادة الوسطى الأميركية CENTCOM)، والمعلومات تتحدث عن أن لقاءاتِها ستتركز على اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية.



العنوان الثالث، وهو الأقرب، جلسةُ مجلس الوزراء يوم الجمعة، والتي ستبحثُ في بندِ حصريةِ السلاح بيد الدولة اللبنانية.



في الجلسة، وفق ما هو متوقَّع، سيعرضُ قائدُ الجيش العماد رودلف هيكل خطة حصريةِ السلاح ، فكيف سيتلقفُها مجلسُ الوزراء؟ بالتصويت أم بأخذ العِلم؟ في حال التصويت، هل يخرجُ وزراء الثنائيّ من الجلسة؟ في هذه الحال، هل يتكررُ سيناريو جلستَي الخامس والسابع من آب بمعنى ان يسير مجلسُ الوزراء بها؟



أيًا يكن القرار المتخذ، فهو سيكون بين يدي مورغان أورتاغوس.