مقدمة النشرة المسائية 11-9-2025

حدث الضربة الإسرائيلية لقطر مازال يتفاعل، خصوصًا في ظل الموقف القطري العالي السقف والتعاطف الخليجي ولاسيما السعودي والاماراتي، فكيف سيكون المشهد بعد ضرب إسرائيل لأقوى دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية التي على أرضها القاعدة العسكرية الاميركية في الخليج؟



قد يتبلور هذا التحول في مؤتمر نيويورك لمناقشة الدولتين.



بالعودة إلى لبنان، التصعيد الإسرائيلي متواصل، أما الجديد اليوم فهو جولة أفيخاي أدرعي داخل أحد المواقع الاسرائيلية أمام بلدة الخيام، وفي هذه الجولة رسالة إلى لبنان مفادها أن إسرائيل لن تتراجع طالما أن الحزب يرمم قدرته العسكرية.



وتأتي هذه الجولة والتصعيد الإسرائيلي في وقت يجول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت وفي حقيبته مشروع مؤتمرين: الاول دعم الجيش والثاني إعادة الإعمار.



التطور اليوم، أزمة إضافية في العلاقات اللبنانية –السورية ، بعد أكثر من جهد لترتيب هذه العلاقة:



وزارة الداخلية السورية أعلنت في بيان أن الوحدات المختصة بالتعاون مع جهاز الأستخبارات العامة تمكنت من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله. وتابع البيان أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية، وتمت مصادرة "قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".



في المقابل، أصدر حزب الله بيانًا نفى فيه ما أوردته الداخلية السورية، وأكد البيان أن ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية.



حكوميًا، جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء أبرزها: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات، كما أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات توزيع الانترنت.



