الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 11-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-11 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 11-9-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 11-9-2025
حدث الضربة الإسرائيلية لقطر مازال يتفاعل، خصوصًا في ظل الموقف القطري العالي السقف والتعاطف الخليجي ولاسيما السعودي والاماراتي، فكيف سيكون المشهد بعد ضرب إسرائيل لأقوى دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية التي على أرضها القاعدة العسكرية الاميركية في الخليج؟
قد يتبلور هذا التحول في مؤتمر نيويورك لمناقشة الدولتين.
بالعودة إلى لبنان، التصعيد الإسرائيلي متواصل، أما الجديد اليوم فهو جولة أفيخاي أدرعي داخل أحد المواقع الاسرائيلية أمام بلدة الخيام، وفي هذه الجولة رسالة إلى لبنان مفادها أن إسرائيل لن تتراجع طالما أن الحزب يرمم قدرته العسكرية.
وتأتي هذه الجولة والتصعيد الإسرائيلي في وقت يجول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت وفي حقيبته مشروع مؤتمرين: الاول دعم الجيش والثاني إعادة الإعمار.
التطور اليوم، أزمة إضافية في العلاقات اللبنانية –السورية ، بعد أكثر من جهد لترتيب هذه العلاقة:
وزارة الداخلية السورية أعلنت في بيان أن الوحدات المختصة بالتعاون مع جهاز الأستخبارات العامة تمكنت من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله. وتابع البيان أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية، وتمت مصادرة "قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".
في المقابل، أصدر حزب الله بيانًا نفى فيه ما أوردته الداخلية السورية، وأكد البيان أن ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على الأراضي السورية.
حكوميًا، جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء أبرزها: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات، كما أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات توزيع الانترنت.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
11-9-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 8-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 8-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-07
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-07
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-10
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-10
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 8-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-08
مقدمة النشرة المسائية 8-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-07
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-07
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-17
هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-17
هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل
0
صحف اليوم
2025-04-14
الضغوط نجحت في فك إضراب الجامعة اللبنانية (الأخبار)
صحف اليوم
2025-04-14
الضغوط نجحت في فك إضراب الجامعة اللبنانية (الأخبار)
0
أخبار دولية
23:42
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن
أخبار دولية
23:42
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن
0
أخبار لبنان
2025-07-26
بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر
أخبار لبنان
2025-07-26
بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
0
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
2
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
5
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
8
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More