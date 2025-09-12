مقدمة النشرة المسائية ١٢-٩-٢٠٢٥

فرضت القمة العربية الإستثنائية في الدوحة "أجندتها" على دول المنطقة، ومنها لبنان، وعلى الدول المعنية بأوضاع المنطقة ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية، فالضربة الإسرائيلية على قطر، هي الأولى من إسرائيل على دولة خليجية، ربما منذ إنشاء دولة إسرائيل ، فالدولة العبرية ضربت في العراق وفي اليمن ، لكنها المرة الأولى التي تضرب في دولة خليجية، وهذا التطور أدى إلى الاستنفار الديبلوماسي على أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

والضربة الإسرائيلية على قطر ستفرض نفسها بندًا أول في اجتماعات الأمم المتحدة وفي مؤتمر الدولتين في نيويورك، والموضوع ليس استهداف قيادات حركة حماس، بل إن الإستهداف جاء على ارض قطرية.

فاستهداف قيادات الحركة يبق أن نفذته إسرائيل بنجاح في إيران ولبنان وسوريا ولم يُحدِث هذا المستوى من ردات الفعل العربية ولاسيما الخليجية، ما يعني ان الإستنكار هو لضرب قطر أكثر مما هو لضرب حماس.

وفق هذه القراءة ، ما هو القرار الذي ستتخذه القمة العربية؟ وما هو تاثير الولايات المتحدة الأميركية في القمة؟ خصوصًا أن الدولتين المعنيتين بشكل مباشر هما: قطر وإسرائيل