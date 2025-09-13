مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025

في لبنان اليوم ،خبر طغا على كل الاخبار.

باخرة "hawk 3"المحملة بالنفط لصالح وزارة الطاقة ،والمحجوزة قضائيا حاولت الفرار ليل امس ،فأوقفها الجيش اللبناني بعملية انزال نفذتها القوة البحرية ومغاوير البحر على بعد ٣٠ميلا بحريا اي في المياه الاقليمية ،فاعادها الجيش الى حيث يجب ان تكون،لتستكمل التحقيقات القضائية بما تحويه اصلا ،وبمصدر الحمولة وهل هي فعلا من روسيا ؟

لغز الباخرة مثلث اذا :

اولا , هل ما تحويه من نفط مطابق للمواصفات ؟ بحسب وزارة الطاقة,نعم .

ثانيا:كيف هربت الباخرة,وهنا التحقيقات مع الموقوفين العشرين من طاقمها كفيلة بكشف ما حصل.

اما اللغز الثالث والاهم :



هل من تجرأ في وزارة الطاقة على تحدي العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ،وتحديدا البند المتعلق بالسقف السعري ،اي ان يكون سعر برميل النفط المستورد من روسيا ما بين ستين الى سبعين دولارا ؟

واذا كانت وزارة الطاقة في بيانها تؤكد ان لا اشكالية في استيراد النفط الروسي بشروط العقوبات هذه ،فلماذا هربت السفينة اذا ؟

هذا الملف في عهدة القضاء ،وتحت اعين من فرض العقوبات من الولايات المتحدة الى اوروبا واي تلاعب فيه سيكون مكلفا للقضاء اولا وللدولة كلها ثانيا .

الخر اللبناني يأتي في وقت سيشارك رئيس الجمورية جوزاف عون في القمة العربية الاسلامية في قطر الاثنين.

قمة يمهد لاعمالها وزراء الخارجية غدا,صورتها لم تتضح حتى الساعة, بين من يقول ان سقف تحدي اسرائيل فيها سيبلغ حد قطع العلاقات القائمة بين بعض الدول العربية وبينها وهذا مستبعد, وبين من يقول ان سقف البيان سيكون مدروسا,يؤمن لكل طرف لا سيما قطر استكمال الاتفاقيات الامنية مع واشنطن,هذا تزامنا مع تصاعد القلق في اسرائيل مما يسمى محورا معاديا جديدا قوامه :قطر, تركيا وسوريا .