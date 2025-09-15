مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025

نجم قمة قطر لم يكن في قطر بل كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي خاطب قطر من تل أبيب بكلام قال فيه: إن قطر قادرة على المساعدة في

تحقيق هدف إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وعددهم 48، ونزع سلاح حماس، وبناء مستقبل أفضل لسكان القطاع. وتابع، وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:" سنواصل تشجيع قطر على الاضطلاع بدور بناء في هذا الأمر".

روبيو، بعد تل أبيب ، سيتوجه غدًا إلى الدوحة، فماذا سيحمل معه؟ وبماذا سيُرد عليه.

اللقاءات في القمة كانت على جانب كبير وأبرزها لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي لم يُلقِ كلمة في القمة، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، كما سًجِّل لقاء بين بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع الذي التقى الرئيس اللبناني جوزف عون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملت كلمته تحذيرًا من مصير السلام في المنطقة فقال: "ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمن

جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة".

وهذا المساء تطور لافت من دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلن قادتها أن مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس التعاون سيعقد اجتماعا عاجلا في الدوحة لاتخاذ إجراءات لتفعيل "آليات الدفاع المشترك" لمجلس التعاون، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ماذا في القمة؟ وماذا عن البيان الختامي؟