مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
من الحديدة في اليمن، إلى الضربات في غزة، أمرُ العمليات الإسرائيلي يتمدد ويتوسع في توقيتٍ بالغ الأهمية، تلا استهداف الدوحة، والقمة فيها، وجولة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من تل أبيب إلى الدوحة.
تبدو إسرائيل حائزة ضوءًا أخضر أميركيًا، يجعلها لا تبالي لا بتحذيرات ولا بقمم، وهناك مَن يعتقد بأن نتنياهو يعتمد أسلوب "الهروب إلى الأمام"، لكن هذه الاستراتيجية ينتهجها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 ، من دون ضوابط ومن دون أي رادع.
على هذا الاساس, تتعرض مدينة غزة لاقسى عمليات القصف مترافقا مع اجتياح بري , هذا في ما قال الرئيس دونالد ترامب تعليقا على بدء الاجتياح: لا أعرف الكثير عن الهجوم.
من تطورات توسع الحرب الإسرائيلية إلى تطورات التسوية في السويداء:
خارطة طريق للحل في السويداء، بعد إجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والموفد الأميركي طوم براك، ومن أبرز النقاط فيها: محاسبة المعتدين على المدنيين ، ضمان تدفق المساعدات، تعويض المتضررين، إعادة الخدمات الأساسية، نشر قوات من الداخلية، العمل على كشف مصير المفقودين،إطلاق مسار المصالحة.
من خلال بنود خارطة الطريق، هل سقط ما كان يُخطط للسويداء؟ قد يكون الجواب بأن العبرة في التنفيذ.
بالتوازي، أوردت وكالة رويترز أن سوريا تسرع المحادثات مع إسرائيل، تحت ضغط أمريكي، للتوصل إلى إتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى إستعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الآونة الأخيرة لكنه لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.
في قضية تفجير مرفأ بيروت، تطور بارز في قضية باخرة الأمونيوم. الشرطة البلغارية ألقت القبض على مالك الباخرة وهو "إيجور جريتشكين"، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، وربما يتم تسليمه إلى لبنان للتحقيق في دوره بالانفجار.
في جلسة مجلس الوزراء توتر، وفي المعلومات أن الوزير عادل نصار خرج من جلسة مجلس الوزراء بعدما أوقف رئيس الحكومة نواف سلام النقاش بمشروع القانون لتعديل قانون الانتخاب، وإقتصاره على إستبدال البطاقة الممغنطة ب QR code في حين أصر الوزير نصار أن يشمل أيضًا المشروع تصويت المغتربين ليشمل 128 نائبًا.
