مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

الأنظار موجهة إلى نيويورك مع التحضير لاجتماعات الأمم المتحدة ومؤتمر حل الدولتين. التداخل واضح في الحدثين بسبب التقارب الزماني والمكاني، كذلك فإن دورة الجمعية العمومية هذه السنة ستشهد حضورًا لرؤساءَ استثنائيين، أو على الأقل مثيرين للإهتمام العالمي.



من المحطات المنتظرة، إحتمال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع... شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأميركية كشفت أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع في خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المعروف أن ترامب والشرع التقيا في السعودية برعايةِ وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



الحدث الثاني أن الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتمدت بالإجماع مشروع قرار شفهي، قدمته السعودية، بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصالٍ عن بعد، أو رسالة مسجلة مسبقاً في مؤتمر رفيع المستوى، عن تسوية قضية فلسطين وحلِّ الدولتين المقرر يوم الإثنين.



الحدث الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة أجازت للرئيس الفلسطيني محمود عباس، المشاركة عبر الفيديو، في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك بعدما حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة.



لبنانيًا، جديدٌ من حزب الله تجاه السعودية، إذ دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السعودية إلى فتح صفحةٍ جديدة مع المقاومة. واللافت قوله في هذه الدعوة : ”يجب تجميد الخلافات الماضية، على الأقل في هذه المرحلة، من أجل التوجه للجم "إسرائيل".



ميدانيًا، إسرائيل تواصل ضرباتها ، والوتيرة ارتفعت في الأيام الأخيرة.. اليوم قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروحٍ من جراء غارتين إسرائيليتين في جنوبي لبنان، غداة غارات واسعة النطاق، قالت اسرائيل إنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

