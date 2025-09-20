الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 20-9-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-20 | 12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-9-2025
مقدمة النشرة المسائية 20-9-2025

الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في لبنان. لا صورة ولا موقف. وتُترك للمخيلة السياسية أن تستنتج موضوع الزيارة وتوقيتَها ومَن سيلتقي.

التوقيتُ الأبرز لزيارة بن فرحان، لقاؤه الرئيس جوزف عون مساء أمس قبل مغادرة الرئيس إلى نيويورك، والتقى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في مقر السفارة السعودية في اليرزة، وهذا المساء يلتقي الرئيس نواف سلام في دارته.

التزامن بين زيارة بن فرحان وخطاب الشيخ نعيم قاسم، جاء بمحض المصادفة ليس أكثر، وتعليقًا على ما أدلى به قاسم، أشارت معلوماتٌ للـLBCI ، إلى أن المملكة حريصةٌ على استقرار لبنانَ وازدهاره، وهي تتعامل مع لبنان من منطلق دولة إلى دولة. المناخ السعودي علّق عليه مصدر أميركي لـLBCI، بالقول إنه يعكس تمسّك المملكة بدعم الرئيس عون والدولة اللبنانية، مع التأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة، وأن الهدف هو قيام ُدولة آمنة وذات سيادة.

بعيدًا من ملف لبنان، الاتفاق السوري الإسرائيلي يقترب، ومن ابرز بنوده، وفق المعطيات الإسرائيلية: البقاءُ الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ، المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، عدم تدخل تركيا في تدريب الجيش السوري، إزالة السلاح الاستراتيجية بما في ذلك الدفاعات الجوية والصواريخ من المجال السوري.

في مطلق الأحوال، الأنظار إلى نيويورك مع اللقاءات المرتقبة ولاسيما تلك التي سيعقدها الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أفادت مصادر دبلوماسية لـ السي.بي.إس أنّ خططاً جارية لعقد لقاء آخرَ مرتقب بين الرئيس ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع. وكل ذلك يحصل وسط اقتراب توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

20-9-2025

