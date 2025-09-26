مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

"ما جرى بالأمس من مخالفة، يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على هيبة الدولة واحتراما لقراراتها".

هذا ما صدر عن الأجتماع الوزاري الذي انعقد في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأهميته أنه صدر بحضور وموافقة وزراء من حزب الله وحركة أمل، ما يعني أنهم موافقون على أن هناك مخالفة حصلت أمس وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ.

ماذا تعني المخالفة ثم الإقرار بها والموافقة على الإجراءات القانونية؟ هل هو امتصاص للنقمة أم الأكتفاء بالهدف الذي سًجِّل في مرمى رئيس الحكومة؟ وهل يمكن القول إن الأمور انتهت عند هذا الحد؟

قد تكون طبيعة الإجراءات هي الجواب، وإن كانت المعطيات تتحدث عن أن الإجراءات ستطاول الجمعية التي طلبت الترخيص وهي " الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات" ، وهي إحدى أذرع حزب الله ، فهل يكون الإجراء بالإكتفاء بحلِّها؟ وماذا يعني هذا الإجراء بالنسبة إلى حزب الله.

وفي مؤشر بارز على استبعاد فرضية الأعتكاف، الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل.

في اليوم الذي انشغل فيه الجميع بصخرة الروشة، كانت إسرائيل تغير بعنف على مناطق في البقاع.

في هذا اليوم أيضًا، ضربة قاسية وجهها الجيش اللبناني إلى أحد أكبر زعماء المخدرات وهو حسن عباس جعفر المعروف بالسبع وبالرقم الصعب.

وغدًا يصل إلى بيروت علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمناسبة المشاركة في مراسم الذكرى السنوية الأولى لغياب السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين ، وستكون للاريجاني لقاءات مع الرئيسين بري وسلام.

بالتزامن ، ومن نيويورك، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "السلام مع بيروت أصبح ممكنا أيضا. أدعو الحكومة اللبنانية إلى بدء المفاوضات مع إسرائيل.. أثني عليها وعلى هدفها المعلن بنزع سلاح حزب الله".