مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025

إذا قصدنا ترتيب الأخبار اليوم ، وفق اهميتها بالنسبة إلى المواطن، فكيف ياتي هذا الترتيب؟



أول شتوة ، مع ما يعني ذلك من اختبار أول للإجراءات والأستعدادات لبدء فصل الأمطار، وهل الوزارات المعنية والبلديات وفت بوعودها لملاقاة الأمطار؟



في الترتيب أن هناك ستة عشر مليار دولار ضائعة ، ووزارة المال لا تعترف بها، نعم في لبنان تضيع مليارات وعددها ستة عشر.



في الترتيب ايضًا، ما هو مصير الإنتخابات النيابية في أيار المقبل؟ ووفق اي قانون ستجري؟ ماذا عن اقتراع المغتربين؟ وهذا الملف يهم المقيمين بمقدار ما يهم المغتربين الذين سيحاولون التوفيق بين قدرتهم على المجيئ للمشاركة وظروف عائلاتهم مع قرب انتهاء السنة الدراسية في المدارس والجامعات.



وفي الترتيب ، وأخيرًا وليس آخرًا، صخرة الروشة:

كسر حزب الله قرارَ الدولة فأضاء الصخرة بصورة السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وجاء كسر القرار باستعراض قوة من خلال المشاركة الشخصية لرئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، في واحدة من الإطلالات النادرة بعد الحرب، وبات معروفًا أن صفا هو عمليًا الرجل الثاني في الحزب بعد الأمين العام الشيخ نعيم قاسم .