مقدمة النشرة المسائية 4-10-2025

لبنان على موعد بعد غد الإثنين مع كباش جديد في مجلس الوزراء، شبيه بكباش جلستي آب وجلسة أيلول، والمفارقة أن هذه الجلسات الثلاث فيها بنود معنيٌ بها حزب الله مباشرة.جلسة بعد غد تبحث قضية حل وسحب العِلم والخبر من جمعية رسالات التي أضاءت صخرة الروشة، مخالفةً طبيعة الترخيص الذي أعطي لها. قبل ثلاثة أيام من الجلسة كلام تهديدي من حزب الله عبّر عنه النائب حسن فضل الله الذي قال حتى لو اتخذوا القرار "فليغلوه وليشربوا مياتو".حزب الله اليوم، أقفل باب النقاش في موضوع الانتخابات النيابية، فطالب بلسان الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بتطبيق القانون كما هو، قائلًا: "ما منقدر نعمل حركة إنتخابية بالخارج بالوقت اللي انتو عندكن حركة إنتخابية".بعد هذا الكلام، الكرة في ملعب النواب الذين أطاحوا الجلسة العامة، فماذا سيفعلون؟ والسؤال موجّه الى الحكومة أيضًا، فبماذا سترد؟ تكاد الانتخابات أن تدخل في دائرة المأزق، فهل يكون المخرج بالتمديد؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن يمر موعد إستحقاق الإنتخابات النيابية من دون إجرائها؟ المأزق قائم.في حرب غزة، ماذا سيكون السابع من تشرين الاول، بعد ثلاثة أيام سنة ثالثة حربًا أو نهاية الحرب بعد سنتين على إندلاعها؟ الجميع وافقوا على خطة ترامب، نتنياهو كان الى جانبه عند إعلانها، حماس وافقت والاهم من ذلك أنها "قدّرت" جهود ترامب، الذي كان لوح بجهنم فيما لو رفضت ثم رحّب بموافقتها قبل أن يكرر اليوم تحذيره قائلاً؛ لن أتهاون مع أي تأخير من حماس.لكن، هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟ إسرائيل تريد أن يأتي الخرق من جانب حماس، وحماس تريد أن يأتي الخرق من جانب إسرائيل، لكن يبدو أن محدلة ترامب إنطلقت وقد تدهس مَن يقف عقبة في طريقها.البداية الليلة من الجمال. الليلة تتوَّج ملكة جمال لبنان فتجلس على عرشه وتضع التاج على رأسها.