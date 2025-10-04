الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ملكة جمال لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 4-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-04 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 4-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 4-10-2025

لبنان على موعد بعد غد الإثنين مع كباش جديد في مجلس الوزراء، شبيه بكباش جلستي آب وجلسة أيلول، والمفارقة أن هذه الجلسات الثلاث فيها بنود معنيٌ بها حزب الله مباشرة.

جلسة بعد غد تبحث قضية حل وسحب العِلم والخبر من جمعية رسالات التي أضاءت صخرة الروشة، مخالفةً طبيعة الترخيص الذي أعطي لها. قبل ثلاثة أيام من الجلسة كلام تهديدي من حزب الله عبّر عنه النائب حسن فضل الله الذي قال حتى لو اتخذوا القرار "فليغلوه وليشربوا مياتو".

حزب الله اليوم، أقفل باب النقاش في موضوع الانتخابات النيابية، فطالب بلسان الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بتطبيق القانون كما هو، قائلًا: "ما منقدر نعمل حركة إنتخابية بالخارج بالوقت اللي انتو عندكن حركة إنتخابية".

بعد هذا الكلام، الكرة في ملعب النواب الذين أطاحوا الجلسة العامة، فماذا سيفعلون؟ والسؤال موجّه الى الحكومة أيضًا، فبماذا سترد؟ تكاد الانتخابات أن تدخل في دائرة المأزق، فهل يكون المخرج بالتمديد؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن يمر موعد إستحقاق الإنتخابات النيابية من دون إجرائها؟ المأزق قائم.

في حرب غزة، ماذا سيكون السابع من تشرين الاول، بعد ثلاثة أيام سنة ثالثة حربًا أو نهاية الحرب بعد سنتين على إندلاعها؟ الجميع وافقوا على خطة ترامب، نتنياهو كان الى جانبه عند إعلانها، حماس وافقت والاهم من ذلك أنها "قدّرت" جهود ترامب، الذي كان لوح بجهنم فيما لو رفضت ثم رحّب بموافقتها قبل أن يكرر اليوم تحذيره قائلاً؛ لن أتهاون مع أي تأخير من حماس.

لكن، هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟ إسرائيل تريد أن يأتي الخرق من جانب حماس، وحماس تريد أن يأتي الخرق من جانب إسرائيل، لكن يبدو أن محدلة ترامب إنطلقت وقد تدهس مَن يقف عقبة في طريقها.

البداية الليلة من الجمال. الليلة تتوَّج ملكة جمال لبنان فتجلس على عرشه وتضع التاج على رأسها. 

 

أخبار لبنان

صحف اليوم

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

4-10-2025

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-10

مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-30

مقدمة النشرة المسائية 30-9-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-26

اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ

LBCI
آخر الأخبار
15:20

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: نريد التأكد من التزام حماس بجدول خطة ترامب وأي مماطلة يجب أن تؤدي الى استئناف الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى إنفجار المرفأ لوزير العدل: لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس القضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد... سوريا تستعد لانتخاب أول مجلس شعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

انتخابات تشريعية في سوريا غدا... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
13:37

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البقاع والليطاني بانتظار محطة تمنين... والمهلة سنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

إليكم حقيقة ضريبة الـ3% وتأثيرها على الأسعار

LBCI
أخبار دولية
13:25

هذا ما قالته مصادر في حماس للـLBCI بشأن الرد على خطة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

اتجاه جديد: إسرائيل تتحول إلى الدفاع ومفاوضات صفقة الأسرى تتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:26

Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more

LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أمن وقضاء
11:28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
موضة وجمال
15:20

لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More