الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-03 | 12:44
جدول أعمال دسم لمجلس الوزراء الإثنين في قصر بعبدا، وأهميته في ترتيب بنوده:
البند الاول إجراءات النيابة العامة التمييزية المرتبطة بالتجمع قبالة صخرة الروشة.
البند الثاني طلب وزارة الداخلية حل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها
ثمن يأتي البند الثالث وهو عرض قيادة الجيش التقرير الشهري عن خطة حصرية السلاح . 
فهل ستمر الجلسة على خير في ما خص البندين الأولين؟ وماذا سيكون عليه موقف وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل حيال البندين الأولين؟ 
يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام ماضٍ إلى أقصى حد في هذين الملفين، وما يردده ، تسريبًا وتصريحًا ، يعكس هذا الإتجاه. 
أما عن تقرير قيادة الجيش عن بدء تنفيذ خطة حصرية السلاح ، فقد اصبح جاهزًا ، على أن يعرضه قائد الجيش في جلسة الإثنين. 
وقبيل الجلسة ، كانت لافتة اليوم جولة قائد الجيش في الجنوب وبلغت الجولة  المقر العام للقوات الدولية في الناقورة، حيث بحث هيكل مع قائد اليونيفل الجنرال ديوداتو ابنيارا التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش وتنفيذ القرار 1701.
إقليميًا ودوليًا، الوقت يضيق بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل حماس  حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق على خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف "يندلع الجحيم" ضد مقاتلي الحركة 
الفلسطينية كما كتب على منصة (تروث سوشيال)، فقال  "يتعين التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (العاشرة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد،  لقد وافقت جميع الدول، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم على حماس لم يشهده أحد من قبل".

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

03-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-10

مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-30

مقدمة النشرة المسائية 30-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-29

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-01

عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
2025-09-16

عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
منوعات
10:57

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

LBCI
أمن وقضاء
08:09

أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
منوعات
06:00

"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:36

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

LBCI
خبر عاجل
05:47

المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025

Learn More