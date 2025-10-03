الأخبار
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-03 | 12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025
جدول أعمال دسم لمجلس الوزراء الإثنين في قصر بعبدا، وأهميته في ترتيب بنوده:
البند الاول إجراءات النيابة العامة التمييزية المرتبطة بالتجمع قبالة صخرة الروشة.
البند الثاني طلب وزارة الداخلية حل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها
ثمن يأتي البند الثالث وهو عرض قيادة الجيش التقرير الشهري عن خطة حصرية السلاح .
فهل ستمر الجلسة على خير في ما خص البندين الأولين؟ وماذا سيكون عليه موقف وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل حيال البندين الأولين؟
يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام ماضٍ إلى أقصى حد في هذين الملفين، وما يردده ، تسريبًا وتصريحًا ، يعكس هذا الإتجاه.
أما عن تقرير قيادة الجيش عن بدء تنفيذ خطة حصرية السلاح ، فقد اصبح جاهزًا ، على أن يعرضه قائد الجيش في جلسة الإثنين.
وقبيل الجلسة ، كانت لافتة اليوم جولة قائد الجيش في الجنوب وبلغت الجولة المقر العام للقوات الدولية في الناقورة، حيث بحث هيكل مع قائد اليونيفل الجنرال ديوداتو ابنيارا التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش وتنفيذ القرار 1701.
إقليميًا ودوليًا، الوقت يضيق بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق على خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف "يندلع الجحيم" ضد مقاتلي الحركة
الفلسطينية كما كتب على منصة (تروث سوشيال)، فقال "يتعين التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (العاشرة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، لقد وافقت جميع الدول، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم على حماس لم يشهده أحد من قبل".
Learn More