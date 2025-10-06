مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025

سُحِب صاعق التفجير ومرَّت جلسة مجلس الوزراء على خير ، وُضع بند مناقشة ما تم تطبيقه من خطة الجيش بندًا أول، واستُكمِلَت الجلسة، فكان القرار بتعليق عمل جمعية رسالات إلى أن ينتهي التحقيق. وهكذا جاء القرار وسطيًا بين الحل وسحب الترخيص وبين القفز فوق البند. تفاصيل ما جرى عند بحث البندين المتعلقين بصخرة الروشة ، لجهة الإجراءات ولجهة تعليق عمل جمعية " رسالات"، في رسالة من القصر الجمهوري.

في الموازاة كانت إسرائيل تواصل ضرباتها: في البقاع غارات على معسكرات لقوة الرضوان، وفي الجنوب صاروخ أسقط أحد جرحى البيجر الذي فقد النظر، وكانت زوجته تقود السيارة التي في اللحظات التي عادت إليها، استهدفها الصاروخ.

لكن حدثًا آخر خارجيًا كان يجري في مكان آخر، في شرم الشيخ. مجددًا إسرائيل وحماس وجهًا لوجه، وخليل الحية الذي فشلت إسرائيل في اغتياله في الدوحة، يجلس قبالة ممثل الموساد، وممثل نتنياهو.

ماذا عن هذا الحدث؟

مسؤول مُطلع على المفاوضات، قال إنه يتوقع ألا تكون جولة المحادثات التي ستنطلق اليوم سريعة، وأن تستمر بضعة أيام على الأقل. وأضاف المسؤول إنه من غير المُرجح التوصل سريعا إلى اتفاق، نظرا لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل مع تحديد جميع التفاصيل، قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

انعدام الثقة بين الطرفين يصعِّب المفاوضات: طرف كان سيغتال الطرف الآخر، ولكن ما يعزز التوصل إلى اتفاق، أن على الطاولة طيفَ الرئيس ترامب الذي يريد اتفاقًا ، وهذا الطلب يعرفه نتنياهو جيدًا وتعرفه حماس ايضًا.