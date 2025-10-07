الأخبار
بيروت
24
o
البقاع 17
17
o
الجنوب 22
22
o
الشمال 23
23
o
جبل لبنان 18
18
o
كسروان 23
23
o
متن
23
o
مقدمة النشرة المسائية 7-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-07 | 12:48
مقدمة النشرة المسائية 7-10-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 7-10-2025
البابا لاون الرابع عشر في لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول، في أول زيار له خارج الفاتيكان منذ انتخابه.
أربعة وخمسون يومًا بين الإعلان الرسمي عن الزيارة وحصولها، سينهمك لبنان الرسمي ودوائر الفاتيكان في الإعداد للزيارة، ومن المعروف أن أي زيارة للحبر الأعظم للبنان، تحظى باهتمام أقصى، تمامًا كما حصل حين زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان وإعلانه من حريصا الإرشاد الرسولي.
والمتابعة الداخلية تمثلت في التقرير الذي قدمه قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء أمس عن سير تطبيق خطته في شهرها الاول، وعلى رغم سرية المداولات فقد أمكن معرفة الخطوط العريضة لما تضمنته، ومن ابرزها: انجز الجيش ضعف ما حققه في الاشهر السابقة، ما يساوي نحو الـ4200 مهمة أنجزها بمفرده ، فيما 39 مهمة فقط تمت من خلال "الميكانيسم".
ومما ورد في التقرير أيضًا ان عدد الانفاق التي اقفلها الجيش جنوب الليطاني هي سبعة، وهناك تسعة آَنفاق على طريق الاقفال وسط معوقات اسرائيلية شرحها العماد هيكل تتمثل في الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته المستمرة.
ملف النفايات عاد مجددًا إلى الواجهة ولاسيما مطمر الجديدة، ولأهمية الملف وضعه مجلس الوزراء بندًا أول على جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس التي ستنعقد في السرايا الحكومية تحت عنوان " استكمال البحث في واقع مطمر الجديدة الصحي.
اليوم السابع من تشرين الأول، الذكرى السنوية الثانية على حرب طوفان الأقصى، والحدث الابرز في الذكرى الثاني، بدء المفاوصات في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس، بشروط قاسية وضعتها إسرائيل.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
7-10-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025
السابق
